Elena Tablada lleva el traje sastre blanco en invierno como las expertas en moda durante todo el año

El jueves va de presentaciones, si primera han sido loslooks de Chenoa y Marta Díaz en la de 'El Desafío', ahora es Elena Tablada en la presentación de 'Bailando con las estrellas' de Telecinco. El debut televisivo de Elena Tablada se ha visto empañado por un doloroso percance. La diseñadora de joyas, se lesionó a tan solo cuatro días del estreno de Bailando con las estrellas, la gran apuesta de Telecinco para la noche del sábado. Pese a ello, no va a renunciar a su sueño y decidió someterse a un tratamiento de medicina regenerativa músculoesquelética para ofrecer su mejor versión sobre la pista. "No me quedó otra que infiltrar ozono y células madre. Mi esguince se desarrolló en tendinitis del talón de Aquiles y el sóleo". Y dicho y hecho, hoy estaba en la presentación con unlookazo con traje blanco de sastre de Karl Lagerfeld, estilismo hecho por Rocío Berrocal, la hermana de Vicky Martín Berrocal.

Americanas, chalecos y pantalones sastre olvidan sus líneas más clásicas para aterrizar en atrevidas fórmulas de este invierno 2024, y Elena Tablada lo tiene claro. Si algo hemos aprendido de las pasarelas pero especialmente del street style, es que la americana es la pieza más indispensable de todas. Básico de armario consagrado, americanas y blazers no se limitan a formar parte del armario de oficina, y ahora el traje de sastre se lleva con chaleco.

Elena Tablada con traje blanco. Gtres

Un traje blanco de sastre con chaleco que Elena Tablada ha elevado con una sandalias de plataforma y taconazo.