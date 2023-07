Este vestido midi de Zara es más bonito (y boho) que un atardecer de verano y Rocío Osorno ya lo ha estrenado en el Puerto de Santa María

Rocío Osorno tiene claro que los vestidos más bonitos este verano están en Zara, y nosotras pensamos lo mismo. Cuando no dejamos de ver una prenda en Instagram, solo puede querer decir una cosa, que es viral y que se va a agotar rápidamente. Y eso es lo que va a pasar con este vestido midi estampado de Zara como ya nos avisó la mujer que más sabe de Zara en España (@carmeron), y que nos acaba de confirmar Rocío Osorno con este post de Instagram. Y es que las chicas, y las mujeres, que más saben de moda en España no van a dudar en comprarse este vestido midi estampado de nueva colección para meterlo en su maleta de vacaciones. Y sin duda, este vestido estampado de nueva colección de Zara se merece todos los sufrimientos del mundo porque no puede ser más bonito, tener unos colores más bonitos y unos detalles con piedras que nos han encantado. Porque vestido de Zara que luce Rocío Osorno, vestido que se agota. Y este no va a tardar en hacerlo porque es más bonito que un atardecer de verano.

Es de esas prendas que son tan bonitas que todo el mundo te va a preguntar por la calle de donde es, y se van a sorprender cuando le digas que es de Zara. Porque los vestidos más bonitos y bohemios del verano son los de la marca de Marta Ortega, y Rocío Osorno no está dudando en comprarse todos. Y no nos extraña, porque nosotras haríamos lo mismo.

Vestido midi piedras, de Zara (59,95 euros)

Se trata de este vestido midi de nueva colección de Zara confeccionado en viscosa 100% con escote pico y tirantes finos y detalle de aplicación de piedras con aberturas con forro interior combinado a tono.