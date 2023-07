Marta Ortega reaparece tras conocerse la noticia de su tercer embarazo y este es su primer look premamá de lo más estiloso

Marta Ortega está embarazada de su tercer hijo. Conocíamos la noticia este mismo fin de semana, y ya hemos podido ver las primeras fotografías de la presidente de Inditex donde podemos ver su primer look premamá fiel a su estilo. Porque si algo tiene claro la hija de Amancio Ortega, es que nunca renuncia a su estilo tan claro ni embarazada. Desde su predilección por el negro, como demostró hace unos días en Mónaco, hasta su idilio con los vestidos bohemios de Zara. ¿La veremos con alguna prenda de la nueva colección de Zara x Barbie? Pues no creemos, porque se aleja totalmente de su estilo más sobrio, boho y bohemio, aunque en el mundo de la moda, nunca digas nunca. Los tonos neutros, el negro y el blanco son los que más predominan en el armario de Marta Ortega, esté embarazada o no, y para su primera aparición en el norte tras conocerse su tercer embarazo, ha dejado claro que el tejido de lino no puede faltar en el armario de las mujeres que mejor visten cada verano.

Por eso, hemos podido ver a Marta Ortega paseando en A Coruña con sus hijos y su marido, después de conocerse su tercer embarazo con un look que refleja claramente su estilo. Camisa de lino negro ancha, pantalones de lino en tono ocre también muy anchos, suponemos que alguna talla más de la suya para ir cómoda con la barriguita de embarazada, y jersey negro encima de los hombros que ya sabemos que aunque en el resto de España estemos viviendo otra ola de calor, el norte es otro mundo. Además, Marta Ortega ha lucido sandalias planas, collares boho, y dos bolsos minimalistas a tono con el pantalón.

Marta Ortega y su estilo embarazada. Gtres

El look de Marta Ortega. Gtres

Marta Ortega viste mucho de blanco, negro, verde, algún estampado sutil, le encanta el verde khaki y las siluetas holgadas, lenceras y minimal y con este primer look premamá lo ha dejado claro.