La estilista de las actrices del momento nos cuenta todos los secretos previos a la alfombra roja de los Premios Goya 2024

No hay nada que nos guste más que una buena alfombra roja, de eso no tenemos ninguna duda. Desde los Premios Feroz, los Goya, los Oscars o el Festival de Málaga. Llevamos unas semanas 'non stop' de alfombras rojas y lookazos tras lookazos. Pero esta noche llega la gran alfombra roja del cine español, la alfombra roja de los Premios Goya 2024 y detrás de todos los estilismos de actrices, celebrities e influencers están los estilistas. O lo que es lo mismo, los guardianes de la moda y de que nuestras famosas luzcan con sus mejores galas. Ellos diseñan sus estilismos en la alfombra roja, estrenos, fiestas y eventos diversos, son los que trabajan a la sombra, y que muchas veces no vemos. Están a la sombra de las actrices, y su estilo es el que hace que brillen.

Es una de los protagonistas en la sombra de la gran noche del cine español, la artífice de muchos de los looks más glamurosos y nos cuenta los secretos para brillar en una cita como esta. En la agenda de Ana Capel figuran las mejores actrices y celebrities de España. No es de extrañar que te su nombre. Ella diseña sus estilismos en la alfombra roja, estrenos, galas, fiestas y shootings para las mejores cabeceras de España. Sus clientas marcan tendencia y Ana hace que esas tendencias sean las que queramos llevar todas después de verlas en la alfombra roja. Y estos Premios Goya no podían ser menos. Esta estilista sevillana pisa con fuerza su propia alfombra roja; la de la moda. De Belén Cuesta a Elena Furiase o la influencer Laura Escanes, todas brillaran esta noche gracias a ella.

Charlamos con Ana Capel horas antes de la alfombra roja de los Premios Goya 2024. ¡No te lo pierdas!

¿Cómo se prepara la alfombra roja más importante del cine español? ¿Con cuánto tiempo se empieza a preparar? ¿Hasta qué fecha puedes coger clientas?

Pues depende mucho del año, para esta edición hemos empezado a principios de año, es decir más o menos un mes. Las actrices o influencers me van llamando para trabajar conmigo cuando saben que vana a asistir a los Premios Goya, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Como te decía intentamos siempre trabajar con ese margen de tiempo, pero por ejemplo este lunes me llamó una chica, y la he hecho en tiempo récord. Pero al final, con todos los años que llevo en esta profesión tengo recursos para poderlo hacer en tan pocos días, con mis contactos y las marcas con las que suelo trabajar.

¿A quién viste Ana Capel en estos Goya 2024?

¡A las actrices del momento y a alguna de las influencers más importantes! Este año llevo a Belén Cuesta, Candela Serrat, Elena Furiase, Marta Guerras, Claudia Pinto, y las influencers Laura Escanes y Àngela Mármol. Mujeres con estilos muy diferentes a las que me ha encantado vestir, acertar con sus looks y que salgan tan contentas con mi trabajo.

¿Habláis entre los estilistas para que no haya repetición de looks en la alfombra roja?

Esto es una duda que tiene la gente siempre, más que hablar, las firmas bloquean los looks, y ya no se lo puede poner otra invitada a la misma gala. Aunque alguna vez ha pasado, pero eso ha sido más un error humano que por falta de comunicación.

¿Cómo se elige un look para los Premios Goya?

Lo importante es que la mujer que viene a buscar mi estilismo se sienta cómoda, se adapte al estilo de la cliente y no se sienta disfrazada en ningún momento. Es muy importante sentirse segura en una alfombra roja para poder defender y brillar con el estilo. Por ejemplo, Belén Cuesta acaba de ser mamá, entonces ha sido más difícil dar con el outfit perfecto este año para que ella se sintiera cómoda y guapa, que es lo más importante en estos casos.

¿Diseñadores españoles o moda internacional?

Me gusta dar prioridad a los diseñadores españoles en la alfombra roja del cine español, que es la más importante de todas. Tenemos gente muy buena y con mucho talento en España y hay que aprovechar los Premios Goya para que brillen con sus prendas.

También vistes a influencers, ¿qué diferencia hay entre vestir a unas y a otras?

Las influencer se dedican a estar muy relacionadas con la moda es diferente, pero al final es el mismo trabajo detrás que para las actrices.

Alguna mujer que aún no hayas vestido y qué te gustaría vestir

Me encantaría vestir a Elena Anaya, me encanta esta actriz desde hace mucho tiempo.