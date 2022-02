¿Qué hay detrás de la túnica de Mina El Hammani en los Goya 2022? Su estilista Ana Capel nos cuenta que busca deslumbrar empoderando a la mujer árabe

Es una de los protagonistas en la sombra de la gran noche del cine español, la artífice de muchos de los looks más glamurosos y nos cuenta los secretos para brillar en una cita como esta. En la agenda de Ana Capel figuran las mejores actrices y celebrities de España. No es de extrañar que te su nombre. Ella diseña sus estilismos en la alfombra roja, estrenos, galas, fiestas y shootings para las mejores cabeceras de España. Sus clientas marcan tendencia y Ana hace que esas tendencias sean las que queramos llevar todas después de verlas en la alfombra roja. Y estos Premios Goya no podían ser menos. Esta estilista sevillana pisa con fuerza su propia alfombra roja; la de la moda. Belén Cuesta, Mina El Hammani, Emma Suárez o Nicole García. Ellas han sido las actrices que han desfilado por la alfombra roja los Premios Goya 2022 de la mano de Ana Capel.

¿Cómo ha vivido estos Premios Goya 2022? Así nos lo cuenta Ana Capel para Lifestyle de La Razón.

Este año ha sido como todo caóticos, con los últimos detalles hasta ayer. Pero siempre feliz de el resultado de mis chicas. Ha sido diferente a otros años porque también he podido vestir a mejor directora y guionista. Es un reto hacer mujeres de la industria que tienen el mismo derecho a ir bellísimas como las actrices y me ha parecido muy guay hacerlo. Voy a nombrar a tres actrices que para mi son muy diferentes por edad y por estilo.

Emma Suárez en la alfombra roja de los Goya. FOTO: Sergio R Moreno GTRES

Emma Suárez: decidimos las dos desde el principio que se lo hiciese una diseñadora española y admirada por su talento como es Teresa Helbigh. Las dos conectaron desde el primer minuto y entre las tres decidimos el vestido perfecto para ella. El tejido es sacado de un cuadro de Klint maravilloso combinado con joyas de Cartier, dándole un toque moderno al look. Un outfit perfecto para su edad y estilo.

Belén Cuesta en la alfombra roja. FOTO: Sergio R Moreno GTRES

Belén Cuesta: con ella teníamos claro que queríamos dar una imagen diferente a la de otros años. Belén es muy minimal en su estilo y sobria, pero nos enseñaron un look de Carolina herrera NY y acertaron. Va diferente a como suele ir ella, con lo cual es una apuesta arriesgada pero segura. El tul y el volumen del vestido hace que la actriz esté deslumbrante y a la vez segura combinado con joyas de Chaumet clásicas y mimialistas

Mina El Hammani. FOTO: Sergio R Moreno GTRES

Mina El Hammani: la actriz más joven y su primera vez en los Goya. Ella tenía claro una cosa, Deslumbrar empoderando a la mujer árabe con una túnica de Fendi donde la elegancia es suprema. Joyas de Cartier y zapatos de Louboutine.

Nicolle Garcia. FOTO: EVA MANEZ REUTERS

Nicolle García: actriz revelación colombiana muy muy joven su primera película y nominada. Para ella le hemos hecho un look muy juvenil, fresco con la ayuda de mi intima amiga Alicia Hernádez de Valyty, y diseñado por De la Cierva y Nicolás, una diseñadora murciana de novia e invitada a medida con joyas de Del Páramo.