Estilo en verano (y en Madrid) es Sassa de Osma con la falda bordada con lazada que te hace el look

Después de coronarse como una de las mejores vestidas de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, Sassa de Osma se acaba de marcar un lookazo de miércoles de esos que necesitamos en nuestro armario y en nuestra maleta de vacaciones. Porque si el lino es el tejido estrella de cada verano, esta falda midi cruzada con lazada y bordadas que ha estrenado la aristócrata, es la más buscada por sus seguidoras y por nosotras también. Si tuviésemos que resumir en pocas palabras cómo es el estilo de la abogada, diseñadora y ex modelo Sassa de Osma sería elegante, atemporal y un tanto vintage. Contrajo matrimonio con el príncipe Christian de Hannover, lo que la convierte en miembro de la familia real, y su presencia no pasa desapercibida con cada look que luce por su sofisticación y discreción, siendo toda una referente para todas aquellas amantes de la moda más clásica y elegante que jamás pasará de moda. Lo demostró en la boda del año, y ahora también con un estilismo de calle de lo más veraniego. Porque solo ella puede ser así de estilosa y glamurosa a 40 grados en Madrid.

Porque si nos habíamos enamorado del conjunto de lino de Pilar de Arce o de los pantalones de lino de Zara que ya han estrenado las mujeres de 50 años, esta falda bordada con lazada es todo lo que pedimos ya tengamos 20,30 o 40 años. Porque este verano 2023 lo han vuelto a hacer: las prendas de lino vuelven pisando fuerte. Y es que cada año el lino adquiere un mayor protagonismo entre las colecciones de algunas de las marcas referentes como Alberta Ferreti, Brunello Cucinelli o Brioni, quienes ya nos anunciaron esta tendencia en la semana de la moda, en sus respectivas colecciones que el lino volvía aún con más fuerza a nuestras vidas. Y esta falda de Sassa de Osma es el más cómodo, sueltecito y fresquito de la temporada y además estiliza con la lazada

¿La mala noticia? No hemos conseguido descubrir de qué firma es, así que por favor Sassa, necesitamos saberlo.