El short tie dye de Amelia Bono parece una falda y lo vamos a llevar a la playa con el bañador

Amelia Bono sigue dándonos envidia desde sus vacaciones familiares en Marbella y marcándose los mejores looks del verano. Si ayer era la falda midi estampada de Zara, hoy ha optado por este short que parece una falda de la marca española Brownie que enamora a madres e hijas. El otro día ya estrenaba la falda más corta con volantes que es perfecta para las mujeres y las chicas bajitas porque con ella conseguimos ese 'efecto piernas infinitas' que tanto buscamos para ganar esos centímetros de más y hoy lo hace con este short. No hace falta que la combines con unos taconazos o unas alpargatas de cuña, porque Amelia Bono ha demostrado que hasta con sandalias planas o descalza, esta short consigue el efecto buscado. Porque en verano, ya estés de vacaciones o en la ciudad, no hay nada más cómodo, y fresquito, que una falda o short que nos hacen el look y además nos ayuda a combatir esta ola de calor. Una prenda de lo más boho que la hija de José Bono ha combinado a la perfección con el envidiable bronceado que ya luce en Marbella. Y más si es tan hippie como este con tie dye que ha estrenado Amelia que nos recuerda al conjunto que llevó Victoria Federica en Starlite.

Tenemos claro que Amelia Bono es una gran gran fan de las prendas más bohemias como este short tie dye de la marca catalana Brownie. Un etiqueta que se ha hecho un hueco en el armario (y las maletas) de las chicas que más saben de moda y también de sus madres. En sus orígenes triunfó en las adolescentes más pijas de Barcelona, pero con el tiempo, ya viste a todas las mujeres y chicas de España, da igual la edad o ciudad. Y buen ejemplo de ello es Amelia Bono que a sus 40 años, luce esta mini falda de maravilla.

Short tie dye Dobby, de Brownie (29,67 euros)

Short tie dye. Brownie

Una prenda de esas que te soluciona loslooks de vacaciones ya sea con un bañador como Amelia Bono o con una camiseta para un estilismo de día.