Han llegado a Zara los pantalones sueltecitos de lino bordado que las mujeres 50+ combinan con zapatillas

Que las mujeres de 50 años se han convertido en pura inspiración para todas, ya es un hecho más que confirmado. Desde Carmen Lomana a Carmen Gimeno, Naty Abascal o Pilar de Arce, todas ellas nos inspiran a diario con sus looks, tengamos la edad que tengamos. Y como cada lunes desde Bilbao ha llegado Carmen Gimeno para dejarnos un outfit de esos que tanto nos gusta con prendas de Zara, y no lo decimos solo nosotras, si no todas sus seguidoras que ya le están preguntando de donde es el pantalón verde sueltecito de lino con bordados que acaba de estrenar. Y también en de Zara. Porque si los pantalones cargo han sido tendencia todo el invierno, los mono cargo también vienen pisando fuerte este primavera, al igual que las faldas midi satinadas y Carmen Gimeno lo acaba de demostrar con este look con zapatillas Adidas. El ejemplo claro que las mujeres de 50 años también puede ser elegantes sin tacones. Porque para estos días de DANA en España nada mejor que sacar los pantalones largos salvadores cada primavera de nuestro armario para estos días de más frío.

Porque Carmen Gimeno es toda la inspiración que podíamos pedirle a este lunes pasado por agua pensando ya en que vuelva el sol y más si es como zapatillas cómodas como estas que la influencer más 50 no se quita. Porque las mujeres 50+ siempre apuestan por la comodidad de sus estilismos, esos que puedes llevar desde primera hora del día con zapatillas y luego cambiártelas directamente por una sandalias con tacón para irte de cena o evento. Y Carmen Gimeno acaba de revolucionar a sus seguidoras de Instagram con estos pantalones de nueva colección de Zara de lino y bordados en verde y de los que todas piden la referencia. Pues aquí la tenéis, como buenas detectives de la moda que somos.

Pantalones bordados con lino, de Zara (39,95 euros)

Un pantalón de tiro alto confeccionado con tejido en mezcla de lino con cintura con trabillas con detalle de bordados combinados a contraste y cierre frontal con cremallera y botón de nueva colección de Zara que ya ha estrenado Carmen Gimeno.