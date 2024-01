Estos son los zapatos clásicos de Miu Miu que se van a convertir en el calzado estrella en nuestros looks de invierno

Las chicas más modernas y las editoras de moda han empezado el año con las expectativas muy altas cuando han descubierto el nuevo calzado estrella de la temporada. Pues bien, hemos pasado todo el otoño y comienzos de invierno con las botas moteras más cañeras, las confiadas botas cowboy mega altas o las merceditas (o bailarinas) con un estilo muy preppy. Sin embargo, este invierno ha venido cargado de nuevas propuestas que prometen ser nuestras tendencias favoritas del momento (y, también, de los próximos meses). Y es que todas las influencers y celebrities están empezando a lucir los zapatos clásicos con cordones de Miu Miu. Se tratan del típico calzado con una renovación mucho más informal y desenfadada, perfecta para las mujeres que se declaran seguidoras del estilismo effortless y casual. Lucen una suela (con un pequeño tacón) de plataforma muy llamativa, las costuras muy marcadas y el logo de la firma de lujo en la lengüeta en color dorado. Las podrás encontrar tanto en color marrón como en negro, pero, en estos momentos solamente se puede comprar en la tienda oficial en el segundo color por 930 euros.

Tenemos claro (y ya lo hemos comprobado a lo largo del 2023) que la clave para elevar todos los looks se esconde en el calzado. Y es que puedes tener un armario cápsula muy básico y funcional e invertir en unos buenos zapatos clásicos que llamen más la atención. Además, este modelo de Miu Miu ha llegado para quedarse en todos nuestros outfits de día y noche. Gracias a su estilo tradicional (pero, con un toque original y rompedor), nunca van a pasar de moda y siempre va a funcionar en todas las propuestas. Desde la opción de hacer match con un traje para ir a la oficina hasta con la de combinarlos con jersey, vaqueros de madre y calcetines de lana. Por ahora puedes encontrar estos zapatos de Miu Miu en la mayoría de las tallas, pero no tardes en hacerte con ellos, pues las chicas más rápidas no van a dudar en añadirlos a su cesta de la compra. Porque saben que invertir en un calzado de calidad (y que nos acompañe durante toda la vida) es tan importante como tener un vestidor versátil y atemporal.

Zapatos clásicos, de Miu Miu (930 euros)

Zapatos clásicos con cordones. Miu Miu

En definitiva, estos zapatos clásicos de Miu Miu, pero a la vez rompedores, son todo lo que necesitas este inverno para crear looks de escándalo e inspiradores para otras mujeres que aman la moda y las tendencias.