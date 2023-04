Los zapatos azules de tacón sensato de Carmen Lomana son nuestra nueva obsesión de moda para llevar con jeans clásicos

Carmen Lomana lo ha vuelto a hacer. O lo que es lo mismo, nos ha vuelto a crear una gran necesidad con estos zapatos de firma española que amaría hasta la mismísima Carrie Bradshaw. Porque en el cielo de las sandalias seguro que se encuentran estaos zapatos de tacón sensato en azul, igual que las sandalias doradas con las que nos enamoró hace unos días nuestra querida Carmen Lomana para maravillarnos con un look de lo más cómodo y en tendencia para esta primavera 2023. Todo ello mientras seguimos pensando en el posado en bikini de Vicky Martín Berrocal, en el look primaveral de Paula Echevarría o en Victoria Federica como modelo por un día. ¿Quieres saber de dónde son? Pues de Isabel Abdo, y lo mejor es que están de venta especial en la tienda de Kraft & Walkers de Madrid en la Calle Lagasca, 55. Es decir, es la señal que necesitabas para hacerte con los zapatos más deseados por las celebrities y poder ir a probártelos sin tener que comprarlos online.

Pero volviendo a las sandalias doradas de tacón sensato de Carmen Lomana, son de firma española y de una de nuestras favoritas. Sí, amigas, estamos hablando de Isabel Abdo. Isabel Abdo es un claro ejemplo de que los sueños se cumplen. Pero como dice ella, la suerte se busca y se trabaja. Ejemplo de mujer emprendedora y luchadora. Lanzó su marca de zapatos justo unos meses antes de la pandemia, y pese a ello ha conseguido sobrevivir a esta crisis sanitaria y económica mundial. Y no solo ha sobrevivido, si no que ha conseguido su sueño, que la Reina Letizia luciera sus zapatos. Pero no solo la Reina, si no que ha conquistado a las mujeres más elegantes de España como Carmen Loman. Y a nosotras también con estos 'Carrie blue' que se acaba de comprar Carmen.

Carmen Lomana con zapatos de tacón sensato. @isabelabdoshoes

Carrie Blue Suede Sling Back Blue, de Isabel Abdo (240 euros)

Unos zapatos de estreno en el armario de Carmen Lomana que ha combinado con unos jeans clásicos y una chanelita de esas que nos roban el corazón. Además, atentas porque Carmen nos ha chivado que también se ha comprado un par de zapatos rojos, que estamos deseando de verla lucir en algunos de sus looks estrellas.