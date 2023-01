Los mocasines de Rocío Osorno son los zapatos de Zara que las chicas más pijas llevan por las calles de Madrid

Porque no solo de botas muy altas y zapatillas viven las tendencias de calzado en este inicio de 2023, y Rocío Osorno nos lo ha dejado claro que los mocasines de Zara que no pueden ser más tendencia para todos nuestros looks de invierno. Y es que Rocío Osorno, es mucha Rocío Osorno, y no hay día que no nos cree una necesidad y la mayoría de veces de la marca de Marta Ortega. Primero fue la bomber viral de Zara que está rebajada (y agotada) pero que las mujeres de 50 años como Carmen Gimeno ya lucen también por las calles de España. O lo que es lo mismo, hasta Mariló Montero se apuntaría a lucir esta nueva prenda viral de las rebajas de Zara que es todo lo que necesitamos para nuestros estilismos de enero. Además de probar que son aptos para todo el año, las expertas en moda han dejado muy claro qué modelo de mocasín comprar esta temporada y cómo llevarlo y que Miércoles le encanta llevar.

Rocío Osorno tiene claro que los mocasines en este invierno 2023 serán los más sencillos: en color negro y lisos. Respecto a la fórmula de estilo predilecta para llevarlos, una vez más, se apuesta por calcetines, tanto en color blanco a contraste como hemos visto en temporadas pasadas o bien en un color negro más discreto. Aunque eso sí, la influencer sevillana lo ha lucido con un look de lo más colegial para estrenar sus regalos de Reyes.

Mocasín track adorno, de Zara (39,95 euros)

Mocasín track. FOTO: Zara

Se trata de este zapato plano tipo mocasín con acabado brillante con copete subido y antifaz con adorno metálico y suela dentada tipo track. Unos mocasines de Zara que Rocío Osorno ha combinado con unos shorts grises de estilo traje, camisa azul con chorreras de Zara, arnés y un abrigo oversize también en tono gris.