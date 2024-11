Eugenia Martínez de Irujo conquista a todas las mujeres 50+ con la chaqueta de tweed más exclusiva, ponible y original

Eugenia Martínez de Irujo nos acaba de deleitar con la chaqueta de tweed con más personalidad de este otoño. Aunque las bajas temperaturas han tardado en llegar a la ciudad, confirmamos que les hemos dado la bienvenida oficialmente, por lo que no nos queda otra que empezar a hacer el cambio de armario. Volveremos a encontrarnos con las americanas versátiles, los vaqueros relajados, los abrigos peluche o las chaquetas más originales de nuestro repertorio. Bien es cierto que si hablamos de esta prenda de vestir, se trata de una de las más socorridas durante esta temporada, puesto que nos ayuda a vestir sin abrigarnos demasiado con la capacidad de adaptarnos a la temperatura del día. Dos alternativas que hemos visto hasta la saciedad durante estas semanas son tanto las chaquetas de ante como de efecto cuero, según las tendencias de esta temporada de otoño-invierno 2024/2025. No obstante, las chaquetas de tweed nunca pasarán de moda, ya que son clásicas, combinables y elegantes. Y es que, Eugenia Martínez de Irujo se ha hecho con la más exclusiva y con personalidad del momento. Hablamos de la chaqueta de tweed en negro repleta de tachuelas doradas que decoran todo el patrón, con desflecados en las terminaciones y sin cuello de solapa. Es un diseño de la colección Marciano by Guess que ahora mismo está disponible por 350 euros.

Tenemos cero dudas y muchas pruebas de que hemos descubierto esta chaqueta de tweed en el mejor momento del año. En menos de 27 días disfrutaremos de los descuentazos del Black Friday, momento en el que aprovecharemos para comprarnos esta pieza tan deseada por las mujeres 50+. O, para regalar en Navidad a nuestra madre y tomársela prestada en alguna ocasión. La madre de Tana Rivera no ha dudado de combinar este imprescindible de armario con uno de los looks infalibles más confiados. Ha optado por un vestido de punto largo en crema de efecto tipazo, así como por botas cómodas de la firma Cuchy. No cabe duda de que hemos empezado fuerte con los estilismos de otoño e invierno, entre ellos, esta propuesta de Eugenia Martínez de Irujo.

Eugenia Martínez de Irujo. @eugeniamartinezdeirujo

Chaqueta de tweed con tachuelas, de Marciano by Guess (360 euros)

Chaqueta de tweed con tachuelas. Marciano by Guess

Eugenia Martínez de Irujo no ha tenido ninguna duda en hacerse con una de las piezas más exclusivas, clásicas y que elevan el look de la colección Marciano by Guess. Nos lo apuntamos en nuestra lista de deseos del Black Friday para adquirirla con un descuentazo.