Esta es la cazadora de ante que necesitas para empezar el otoño

El otoño ha empezado oficialmente hoy y eso no solo se nota en las temperaturas sino también en las calles, donde ya vamos viendo como las cazadoras empiezan a acompañar nuestros estilismos para abrigarnos desde primera hora de la mañana. Si te ha pillado el toro y no tienes una prenda de abrigo apropiada para el entretiempo, te interesará saber que una de las más en tendencia para este otoño serán las cazadoras de ante. Como ya vimos en las pasarelas a finales de febrero, este tejido va a estar por todas partes durante los próximos meses, uno de los motivos, su aire elegante, funcional y versátil, y es que este tipo de cazadoras quedan bien con todo tipo de prendas desde pantalones vaqueros hasta vestidos bohemios.

Las que más saben de moda ya nos están dejando inspiración por doquier con la que se presenta como la cazadora más deseada para el entretiempo, y es que no nos extraña para nada que este tejido haya vuelto con tanta fuerza si nos fijamos en las estéticas que más triunfarán de cara al otoño-invierno 2024/2025. Estamos hablando de la estética cowboy/western, en particular, así es, los estilismos con reminiscencias al lejano oeste van a ser uno de los grandes triunfadores de la temporada. Normalmente, estábamos acostumbradas a ver en las tiendas la típica cazadora de ante marrón por la cintura, pero este año como no podía ser de otra manera tenemos versiones para todos los gustos, clásicas, con flecos, con tachuelas, tipo bomber, blazer o incluso trench, no hay excusas para que no que encuentres una cazadora de ante que te guste.

¿Qué combina bien con una chaqueta de ante?

Como ya te adelantábamos, uno de los puntos de favor de este tipo de prendas de abrigo es su versatilidad. Si buscas llevar a la oficina un outfit de lo más western, elige unos vaqueros rectos o flare junto con un cinturón ancho de cadera y te lloverán los cumplidos. Si, por otro lado, quieres llevar tu cazadora de ante para una tarde con amigas, los vestidos bohemios serán la pareja perfecta, la guinda en este look boho-chic la pondrá un sombrero de ala ancha. Y ahora que tienes en mente varias ideas para no dejar de usar el ante esta temporada, estas son algunas de las cazadoras disponibles en nuestras tiendas favoritas para que añadas la cazadora más deseada del otoño a tu armario.

Chaqueta nobuk piel, de Massimo Dutti (349 euros)

Chaqueta nobuk piel Massimo Dutti

Esta chaqueta con cuello camisero y corte holgado de Massimo Dutti es ideal si buscas un diseño simple que combine calidad y funcionalidad.

Chaqueta antelina bolsillos, de Pull & Bear (29,99 euros)

Chaqueta antelina bolsillos Pull & Bear

Para los bolsillos más ajustados, esta chaqueta de efecto ante y estilo clásico es una de las mejores opciones.

Cazadora bomber efecto ante, de Zara (39,95 euros)

Cazadora bomber efecto ante Zara

Para las que busquen una cazadora de ante con un aire más formal y no tan sofisticado como los modelos clásicos esta tipo bomber de Zara es todo un acierto.

Chaqueta piel tachuelas, de Mango (299, 99 euros)

Chaqueta piel tachuelas Mango

Ya vimos a Victoria Federica en su paso por 'El Hormiguero', con un jersey tipo polo con tachuelas y eso solo puede significar una cosa, que las tachuelas van a ser otra de las tendencias más potentes de la temporada.

Cazadora efecto ante, de Bershka (39,99 euros)

Cazadora efecto ante Bershka

Esta cazadora en un marrón más oscuro y estilo biker es ideal para las que no quieren llevar la típica chaqueta de ante y buscan algo con más personalidad. Una clara ganadora si la combinas con faldas mini de tablas, sí, también se volverán a llevar este otoño.

Sobrecamisa crop flecos efecto ante, de Stradivarius (39,99 euros)

Sobrecamisa crop flecos efecto ante Stradivarius

Al igual que las tachuelas, los flecos también van a estar por todas partes haciendo honor a esa estética western de la que tanto te estamos hablando. Consejo: Las que más saben de moda la combinan con botas cowboy.

Ya lo sabes si quieres empezar el otoño con una de las prendas más deseadas y en tendencia de la temporada, necesitas una de estas cazadoras de ante en tu armario.