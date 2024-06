El conjunto de firma española más boho (y rebajado) es el que Eugenia Martínez de Irujo ha estrenado para una noche de concierto en Madrid

Las noches de verano están hechas para los conciertos, y aunque oficialmente aún quedan tres días para que arranque la temporada estival, todos estamos ya en ese mood. Y si no que se lo pregunten a Eugenia Martínez de Irujo que anoche no se quiso perder el concierto de Marina Carmona en Madrid, mientras su hija, Tana Rivera se convertía en la invitada perfecta en una boda del fin de semana. Y es que Antonio Carmona posó orgulloso para los medios de comunicación mientras asegura estar "muy contento y muy feliz" de volver a la Sala Caracol. Mariola Orellana, orgullosa de su hija, agradece a los medios su apoyo en este día tan especial. Un concierto que no se quisieron perder Eugenia Martínez de Irujo junto a Narcís Rebollo y también Vanesa Martín, Rossy de Palma, Sara Verdasco y Carles Francino. Pero nosotras solo hemos podido fijarnos en el conjunto de firma española de Eugenia Martínez de Irujo, con un toque bohemio, andaluza, y todo el estilo que ella derrocha siempre al igual que su hija. Porque ya sabemos eso de, 'de tal palo, tal astilla', y ella lo ha cumplido con este maravilloso conjunto rojo de IQ Collection.

Y es que Inés Domecq ha logrado algo casi inaudito, posicionarse como una de las marcas más deseadas y admiradas entre la jet set española. Tal ha sido su éxito que incluso la Reina Letizia ya se ha animado a lucir alguno de sus diseños y con notables resultados. Y Carmen Lomana es una de sus mayores fans. Y no nos extraña porque le quedan como un guante sus diseños, desde faldas a vestidos. Y también a Eugenia Martínez de Irujo como ha demostrado con este maravilloso conjunto rojo que además ahora está rebajado en la web de IQ Collection. ¿Qué más podemos pedir? Que sea nuestro este mismo lunes, porque tenemos claro que si queremos ser una chica, o mujer, estilosa, no puede faltar en nuestro armario de verano un diseño de esta marca.

Eugenia Martínez de Irujo. Gtres

Conjunto capri rojo, de IQ Collection (rebajado a 116 euros)

Conjunto rojo. IQ Collection

Se trata de este conjunto que ha estrenado Eugenia Martínez de Irujo, un conjunto top y falda de algodón con bordado, crop top de manga acampanada y cordón ajustable en la cintura y falda larga cruzada.