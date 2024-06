Eva González sale de su zona de confort con el vestido de estilo blazer más rompedor para una tarde de evento en Madrid

Eva González ha dado la bienvenida a la temporada estival en el clásico evento de verano de Sunglass Hut. Una fecha marcada ya en el calendario que año tras año reúne a los amigos de la firma para celebrar la llegada del buen tiempo. Un encuentro en el que se han presentado las últimas tendencias en gafas de sol para esta temporada. Pero nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en su estilismo con un vestido de estilo blazer de lo más original. Un estilismo a cargo de Inma Fernández con un diseño colombiano JNORIG a cargo Javier Giron, diseñador de la firma, que ya desfiló en la 080 de Barcelona con una colección con impresiones 3D, y también el modelo que ha lucido Eva González, sobre la pasarela con botas, aunque la modelo lo ha hecho con sandalias rosas con brillos.

Eva González junto a la firma de gafas de sol, han dado el pistoletazo de salida para inaugurar los meses más soleados del año, luciendo los modelos de gafas de sol de la firma Ray-Ban, modelo RBR0502S Wayfarer Reverse color marrón transparente y Michael Kors, modelo MK1150 Quèbec de color rosa degradado; en uno de los rooftops más impresionantes y elegantes de la capital, en el Hotel Bless Madrid. Un escenario mágico en el que Eva González ha mostrado sus gafas favoritas para este verano y ha dado las claves para lucirlas con estilo con estilo vestido de estilo blazer con cut outs, de lo más original, del diseñador colombiano.

Sunglass Hut muestra un amplio abanico de combinaciones de colores, formas y monturas que forman esta campaña estival Find Every Shade Of You. Desde los modelos más iconic a luxury con un estilo más atrevido, playful elegante con formas geométricas, hasta adventurous para los más deportistas y atrevidos.