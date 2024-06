Eva González marca territorio ante Lucía Rivera y Kika Cerqueira, hija de María Cerqueira

Desde que se hizo oficial el divorcio de Eva González y Cayetano Rivera se han escrito ríos de tinta sobre la supuesta mala relación que la presentadora tenía con Lucía Rivera, la hija del torero y Blanca Cuesta. Unos rumores que fueron in crescendo a raíz de las palabras que la joven modelo publicó en su libro "Nada es lo que parece" y que muchos dieron por hecho que señalaban a la que fue su madrastra.

"Sé que al principio y a su manera, mi padre luchó por mí. Y como era de esperar, rehízo su vida con una mujer, quien, al principio, para mi disgusto, sólo disimuló su desagrado hacia mí (...) Aunque he crecido encerrada en el qué dirán, he comprendido que todos, hasta la ya exmujer de mi padre, de la que incomprensiblemente me habría gustado recibir alguna migaja de cariño, lo han hecho lo mejor que han podido", escribió Rivera entre las páginas de su ópera prima.

Aun así, ninguna se ha pronunciado nunca abiertamente sobre sus presuntas rencillas y Lucía Rivera se muestra molesta cada vez que el tema sale a relucir, esquivando las preguntas relacionadas o dando la callada por respuesta.

En este sentido, llama la atención que Eva González ha sido elegida "invitada de excepción" de la presentación de los nuevos diseños, monturas y lentes de la firma de gafas de sol Sunglass Hut, que tendrá lugar este miércoles 12 de junio en la terraza del Hotel Bless de Madrid. Lo llamativo es que el año pasado fueron Lucía Rivera y Kika Cerqueira, hija de María Cerqueira -la actual pareja de Cayetano Rivera- quienes ejercieron como cabeza de cartel de la lista de famosos convocados.

Lucia Rivera y Kika Cerqueira en un evento de gafas de sol GTRES

La presentadora de "La Voz" se ha impuesto este año como principal reclamo de la marca, una elección que no parece baladí y que no hace más que acrecentar el morbo que gira en torno a las supuestas tensiones que parecen dividir a Lucía Rivera con la madre de su hermano Cayetano.

Lo cierto es que durante el evento del año pasado, Kila y Lucía Rivera mostraron una enorme complicidad, y la hija del Cayetano solo dedicó buenas palabras a la pareja de su padre, María Cerqueira: "Es una mujer increíble, no tengo una mala palabra que decir de ella, desde que la vi dije guau (...) Al final da miedo cuando una persona nueva entra en tu vida, fue conocerla y decir 'qué tranquilidad'", comentó la modelo a LA RAZÓN.