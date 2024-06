Eva González, tajante sobre el futuro de su hijo: “Ni su padre ni yo queremos que sea torero”

Eva González vive un momento profesional inmejorable, tras sus veinte años de trayectoria profesional la presentadora ha demostrado que tiene lo necesario para compaginar su faceta como madre y gran profesional del periodismo. Muy pronto comenzará las grabaciones de “La Voz”, para lo que le conviene estar protegida a nivel personal y de salud. Este miércoles ha sido la invitada estrella de las gafas de sol Sunglass con look de 'Jnorig', acto para el que no ha dudado en lucir su faceta más veraniega.

El pasado año fueron Lucia Rivera y Kika Cerqueira, hija de María Cerqueira actual pareja de su ex Cayetano Rivera. Una situación que ha llamado al morbo y para la que estaba preparada con una actitud apacible muy centrada en sus futuros proyectos y el cuidado de su hijo Cayetano.

Este año no se ha visto mucho en la Feria de Abril

Es que cada vez está más masificada, pero donde no fallo nunca es en las fiestas de mi pueblo. Al final son las fiestas de mi tierra y me encanta participar en ellas. Además, lo que más me gusta a mí ya lo sabéis es un traje de flamenca y un volante y soy feliz allí. Lo que no me gusta ya es el calor, cuando hace tanto calor también te agobia la caseta

¿Es el verano tu estación?

No te creas. Cada vez soporto menos el calor. O sea, que me gusta mucho el verano porque también va asociado al descanso… Aunque en mi caso es complicado porque justo ahora es cuando empiezo a grabar, pero la gente está como más feliz y más contenta.

Ahora empieza la temporada de trabajo para ti, pero ¿cuáles son los planes que tienes para desconectar de esto?

Unas chanclas, un moño y una cara lavada. Me gustan las cosas fáciles y que no me compliquen mucho la vida de verdad. Juntarme con amigos, estar con mi familia y eso a mí me da la vida. Con los años me voy dando más cuenta de que los planes que más feliz me hacen son los que menos parafernalia llevan.

¿No te has planteado este año cambiar de aires con un viaje a lo grande?

Estar en casa tranquila, con mi familia, mis amigos o mi niño es lo que más me gusta. Lo otro ya lo he hecho.

Hace poco te sacaron fotos del primer día de playa, ¿te molestó?

Debería estar prohibido sacar a una persona el primer día de playa. Lo digo en broma, pero esa primera foto en portada, blanca como la nata y con los pelos alborotados, no la aguanta nadie.

¿Te molesta mucho que te hayan sacado en esa situación?

Pues no. Son gajes del oficio. Sé que están haciendo su trabajo pero hombre si es a la semana de llegar, mejor. Ese primer día de playa es mortal. Sinceramente, nunca me he sentido mal querida por la prensa.

¿Cómo te sientes ahora mismo?

Me siento tranquila, me siento bien, mentalmente centrada en mi trabajo, en mi familia, mis amigos, en mi niño, y al final yo creo que soy un personaje muy querido.

Lo que has conseguido es a base de esfuerzo, como hacía tu padre. ¿Inculcas esa doctrina a tu hijo?

Así es, yo lo hago con mi hijo y le enseño lo que es el esfuerzo. Mi padre era agricultor y se levantaba a segar a las cuatro de la mañana para que no le pillara el calor y lo mismo con el tractor cuando no tenían aire acondicionado. Todo eso me dio unas pautas a seguir. Mis padres nos decían: ‘sed responsables, disciplinados, que esa es la base del triunfo’.

Tu hijo también tiene una conexión directa con el mundo del toreo. ¿Si con el tiempo dijese de ser torero qué harías?

Lo mando a Australia, fíjate lo que te digo. No, ninguno ni su padre ni yo queremos que sea torero porque sabemos lo dura que es esta profesión. Además, él tiene que encontrar su camino y algo que le haga feliz. Eso es lo importante

¿Cuándo comenzaste en la televisión tus padres te apoyaban?

Sí, pero mi padre no podía verme. Lloraba de emoción cada vez que aparecía.

¿Tu hijo es consciente de tu fama? ¿Cómo lo lleva?

Bueno, al principio no le gustaba nada que nos parara la gente y no entendía por qué no podía aparecer en la foto. Yo le decía ‘No, tú ahí’ y él se molestaba.

Tu ruptura sentimental con Cayetano fue muy sonada, ¿sigues abierta al amor?

Ganas como tal no, pero no estoy ni cerrada ni abierta. Estoy en la vida y ya está.

¿Cuándo encuentres el amor vas a optar por permanecer en el anonimato?

Jamás en mi vida me he ocultado. Es verdad que soy celosa de mi vida privada y de mi intimidad, pero yo nunca he mentido nunca ha engañado nunca me he ocultado. Oye que sale sale, que no sale no sale. Yo creo que lo mejor en esta vida es tener naturalidad en estas cosas y vivirlas. A partir de ahí que sea lo que tenga que ser.