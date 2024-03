Eva Longoria acude a la fiesta previa a los Oscar 2024 con un traje de sastre de efecto tipazo

Esta noche se celebra los Premios Oscar 2024 y, tal y como marca la tradición, la noche previa se celebra una fiesta en la que todas las actrices, actores y celebrities acuden a ella para disfrutar juntos de una de las noches más esperadas en el mundo entero por todos los amantes de la moda, el arte, el cine y la cultura. Si bien es cierto que en España durante estos últimos días se ha celebrado el Festival de Málaga, dejándonos unos looks que no han pasado desapercibidos y que culminó con la fiesta final del Festival de Málaga con outfits llenos de transparencias, encajes, lentejuelas y elegancia, estamos preparados para ver todos los looks de las estrellas que llevarán en la alfombra roja de los Oscar 2024. Para la celebración previa, han sido muchas las personalidades que hemos podido ver en Los Ángeles, entre los que destaca el fabuloso estilo de Eva Longoria. Con un estilo de lo más original, elegante y muy sofisticado, la actriz ha llevado un pantalón de sastre negro con fajín de satén, corsé beige y chaqueta ajustada también en negro.

Se trata de un look muy ajustado que realza la figura, lo que lo convierte en uno muy favorecedor perfecto para ocasiones muy especiales. Además, si añades unos maxi pendientes tipo aro en plateados, tal y como ha hecho Eva Longoria y un recogido hacia atrás, serás el centro de todas las miradas. La actriz tiene un estilo muy elegante y así nos lo ha demostrado en numerosas ocasiones, como la aparición el año pasado en un famoso programa de televisión en el que Eva Longoria lucía una blazer negra y lo combinaba con un top de lentejuelas beige y pantalones oscuros, cuyo toque final residía en el peinado, una coleta de trenza de efecto lifting. Sin embargo, para el día a día, la actriz prefiere look mucho más casuales, como este look de leggins y zapatillas que Eva Longoria lucía para un paseo por Madrid hace unas semanas. Sin más, este look para la noche previa a los Premios Oscar 2024 ha sido todo un acierto, pues el corsé hace que realce su figura y se vea muy glamurosa.

Se trata de un look muy sencillo, elegante y muy favorecedor que podríamos llevar para ocasiones muy especiales si lo que queremos es ir cómodas. Además, añade unos stilettos y unos maxi pendientes tipo aro tal y como ha hecho Eva Longoria para que el look sea mucho más sofisticado.