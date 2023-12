Una experta beauty nos da las claves para que tu piel esté radiante estas fiestas

Las fiestas navideñas son momentos mágicos del año, llenos de luz, color y alegría. Además de elegir regalos a tus seres queridos y escoger el vestido de brillo perfecto para Nochevieja, hay otro aspecto crucial para brillar en estas celebraciones: preparar nuestra piel para que luzca impecable y luminosa. Ya sea con maquillaje o como si decides lucir la piel al natural, una piel saludable y radiante es el complemento perfecto para cualquier look festivo. Aïna Munné, reconocida experta en dermocosmética y skincare coach, nos ofrece valiosas recomendaciones para lucir una piel deslumbrante durante estas fechas tan señaladas. Los días previos a estos eventos suelen ser muy ajetreados, y a veces caemos en la tentación de querer hacer una rutina de cuidado facial muy intensa con activos potentes el mismo día o la noche anterior a un evento. Sin embargo, tal y como nos recomienda Aïna “es mejor tener una rutina básica que se centre en limpiar la piel e hidratarla mucho, los días previos a un evento”. El primer paso para que nuestra piel luzca radiante en estas fechas tan señaladas sería limpiarnos bien el rostro. Ella recomienda “poner el foco en la doble limpieza nocturna y en protegerla muy bien durante el día, ya que con el frío es normal que todos los tipos de piel se resientan”. Aïna además lo tiene claro: “si tu rutina ya contenía activos como el retinol o los ácidos exfoliantes, simplemente habrá que seguir usándolos como es habitual para que la piel esté lo mejor posible antes de los días especiales”.

Para preparar la piel justo antes de maquillarte, opta por usar un “exfoliante físico suave, siempre que la piel esté acostumbrada a este”. Esto dejará la piel pulida y lista para que sea el lienzo perfecto para aplicar tu maquillaje favorito. En este sentido, es imprescindible hidratarnos con una buena crema hidratante facial, a fin de que esta no se reseque y el maquillaje penetre bien en nuestra piel. Usa una base de maquillaje hidratante ligera como base para que se adhiera mejor. Para evitar sorpresas desagradables, Munné aconseja “no experimentar con activos potentes como el retinol o ácidos exfoliantes justo antes de los eventos". Pues, tal y como ella afirma “no es buen momento para probarlos, así nos evitamos alterar la barrera de la piel y tenerla enrojecida o alterada durante las fiestas”. En su lugar, nuestra experta en dermocosmética y skincare coach recomienda productos hidratantes y calmantes con antioxidantes. Por tanto, ella defiende que “una buena opción es usar ampollas de vitamina C la noche anterior”.

Ella señala que “una piel bonita es un reflejo de nuestro estado interior, así que aprovecha para darte un buen masaje facial y mimos”. Además, “cualquier ratito que puedas dedicar a tu piel antes de los eventos, vale: un rato de masaje con una crema fría descongestionante la mañana antes de Nochebuena, una mascarilla la noche antes de fin de año mientras tomas tu té favorito…”, son rituales que nos pone de ejemplo la experta. Sin más que añadir, sigue los pasos que nos transmite Aïna Munné para tener una piel radiante esta Navidad.

Crema nutritiva juderma, de Tuderma (41,00 euros)

Crema hidratante Juderma

Black diamond skin complex advanced, de Martiderm (46,88 euros)

Ampollas Martiderm

Crema hidratante con gel-hielo, de Skin Generics (24,95 euros)

Crema hidratante gel hielo Skin Generics

Estos son algunos de los productos y consejo que nos da nuestra experta en dermocosmética y skincare coach para esta Navidad.