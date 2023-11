Los vestidos más elegantes (y con brillo) que vas a comprar hoy mismo para Navidad antes de que se agoten

Si vives en cualquier ciudad, te habrás dado cuenta de que las luces de Navidad están puestas en las calles a la espera de que comiencen a iluminarse cada noche, y es que no queda nada para que comiencen los días más familiares, divertidos y esperados del año, por lo que seguramente quieras aprovechar el Black Friday, que será el próximo 24 de noviembre, para hacerte con todos aquellos regalos para tu seres queridos o darte ese capricho que quieras hacerte antes de que acabe el año. Además, nunca es tarde para ir buscando los looks que llevarás de cara a las celebraciones con amigos, familia y pareja, en las que los brillos, las lentejuelas y el terciopelo son los protagonistas. Nuestras tiendas favoritas como Zara, Mango, Sfera o Massimo Dutti ya han lanzado al mercado sus propuestas de looks de cara a las fiestas más esperadas del año, como este pantalón de lentejuelas de Alba Díaz de Mango, una opción perfecta al que podemos añadir una blusa negra semitransparente y unos tacones muy altos. Sin embargo, los vestidos son la opción más recurrente de cara a este tipo de eventos, desde vestidos largos hasta los mini en todo tipo de tonalidades y tejidos.

Sí es cierto que nuestras influencers favoritas han comenzado a enseñarnos sus propuestas de cara a la Navidad, Rocío Osorno, una de las celebrities más icónicas de nuestro país, nos mostraba hace unos días un vestido de Zara de lentejuelas plateadas y satinado en color negro, un vestido muy atrevido y elegante que podemos combinar con un mini bolso negro y sandalias de tacón negras. Entre las prendas más recurrentes de cara a fiestas de fin de año, más allá de las faldas satinadas y los pantalones de pinza, los vestidos son la prenda estrella, y es que son tan versátiles como elegantes y, esta temporada, aparte del mítico vestido negro, podremos encontrar en tiendas vestidos en otros colores como el rojo -el color predilecto del invierno-, así como en morado, azul Klein o plateado. Sin más, te enseñamos los vestidos negros y oscuros más elegantes llenos de brillos que te enamorarán de cara a Navidad.

Vestido lencero aberturas, de Mango (69,99 euros)

Vestido tirantes tejido combinado - Studio, de Massimo Dutti (169,00 euros)

Vestido manga larga red abalorios, de Massimo Dutti (199,00 euros)

Vestido mini lentejuelas, de Zara (35,95 euros)

Vestido lencero estampado foil, de Zara (35,95 euros)

Vestido saco mini lentejuelas flecos, de Zara (39,95 euros)

Estos son algunos de los vestidos más elegantes llenos de brillos con los que arrasar esta Navidad.