La falda de punto (y transparencias) de Sara Carbonero es elegante y respira lujo silencioso

Sara Carbonero se ha ido de cena navideña con el look de punto más elegante que respira lujo silencioso. Porque a doce días para Navidad, la periodista ya está de cenas navideñas por compromisos labores y también con amigos como Paula Echevarría. En esta ocasión, para acudir a la Soul Food Nights 2023, Sara se ha decantado por un conjunto de Cortana que respira lujo silencioso. Llámalo lujo silencioso, silent luxury o stealth wealth. En los tres casos nos referimos a lo mismo: una forma de vestir que rechaza la ostentación para ceder todo el protagonismo a la elegancia y la calidad de las prendas. Y el look de Sara Carbonero tiene todo eso, y además un toque de transparencias en la falda que no nos puede gustar más.

Pero está claro, que esta temporada han vuelto aún con más fuerza que nunca, recuperando ese protagonismo perdido en los últimos años. Y Sara Carbonero como buena amante de la moda, por algo tiene su propia marca, lo sabe. Y aunque en un principio nos había parecido un vestido, Sara un dos piezas compuesto por el jersey Jenna (290 euros), un top de cuello vuelto realizado en un tejido de punto de lana virgen, que ha unido con la falda del mismo nombre (680 euros).

Un estilismo perfecto para una cena de diciembre, que además, nos ha conquistado por el movimiento de la falda y su toque de transparencias.