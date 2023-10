10 pantalones blancos de Zara, Mango y H&M que sientan genial y respiran lujo silencioso

Que es una prenda que solo queda bien en verano, que marca y no se ajusta a todas las siluetas, que no son tan favorecedores como un pantalón negro, que nada más que nos sentamos se ensucian, que no se ajustan a ningún plan... estamos cansadas de escuchar bulos y más bulos sobre los pantalones blancos (bueno, no vamos a negar que se ensucian con facilidad, pero eso es algo que puede ocurrirnos con cualquier otra prenda). Lospantalones blancos son una de las prendas más versátiles, recurrentes, fáciles de combinar y elegantes que podemos tener en nuestro armario, tienen la capacidad de adaptase tanto al verano como al invierno y de ayudarnos a crear los estilismos más especiales, que respiren elegancia independientemente del resto de prendas ycomplementoscon las que los combinemos. Son perfectos para las mujeres de todas las edades y podemos combinarlos con prácticamente cualquier prenda de nuestro armario, para crear los mejores looks de cualquier temporada, sin importar cual sea tu estilo ni los planes que llenen tu agenda

Un pantalón blanco combina con unas zapatillas deportivas y una blazer, para crear un estilismo más todoterreno con el que ir a la oficina, o con unas mules destalonadas y un jersey oversize, para lograr una opción más especial que no dudarán en copiarlos lasinfluencers 50+. También queda genial con un jersey finito y un chaleco de otoño (más gordito, dejando atrás los icónicos chalecos tipo sastre) y unos zuecos de ante de los que están triunfando, o con una blusa más especial y unas bailarinas. No obstante, si preferimos conseguir un look más cañerito, podemos combinarlo con unas botas biker o nuestros tacones preferidos y una chupa de cuero, para convertirnos en la más elegante y poderosa de cualquier plan de noche. Sea cual sea tu rutina y el uso que quieres darle a un pantalón blanco, te recomendamos que descubras estos de Zara y Mango tan ideales que hemos seleccionado. Respiran lujo silencioso y se ajustan como un guante a cualquier silueta.

Jeans ZW marine straight tiro alto, de Zara (29,95€)

Jeans ZW marine straight tiro alto Zara

Pantalón carrot vuelta bajo, de Zara (29,95€)

Pantalón carrot vuelta bajo Zara

Pantalón regular turo alto, de Zara (29,95€)

Pantalón regular tiro alto Zara

Pantalón cinturón forrado, de Zara (29,95€)

Pantalón cinturón forrado Zara

Pantalón tiro alto, de Zara (25,95€)

Pantalón tiro alto Zara

Pantalón wideleg tiro bajo, de Mango (29,99€)

Pantalón wideleg tiro bajo Mango

Pantalón paperbag cinturón, de Mango (35,99€)

Pantalón paperbag cinturón Mango

Pantalón pinzas wideleg, de Mango (39,99€)

Pantalón pinzas wideleg Mango

Pantalón recto aberturas, de Mango (39,99€)

Pantalón recto aberturas Mango

Pantalón culotte tiro alto, de Mango (29,99€)

Pantalón culotte tiro alto Mango

Estos pantalones blancos son perfectos para crear los mejores estilismos de la temporada. ¿Ya has decidido cuál es tu favorito? Nosotras somos incapaces porque nos gustan todos, pero te recomendamos que no te quedes sin uno de ellos porque, independientemente de cual sea tu estilo y de las prendas con las que lo combines, podrás crear looks súper sofisticados con los que triunfar en otoño.