Fichamos la chaqueta de flecos de marca española que Virginia Troconis comparte con Paula Echevarría

Para Virginia Troconis todavía estamos en las fiestas con esta chaqueta de flecos de una de las marcas españolas más solicitadas. Nos hemos inundado de ideas de estilo enfocadas al toque más glamuroso durante estas últimas semanas a través de vestidos de fiesta, pantalones ejecutivos que todavía podremos llevar en la oficina o abrigos de pelo que no renuncian a la moda. No obstante, cuando pensábamos que ya estábamos en plena rutina donde predominan los básicos de fondo de armario, ha reaparecido Virginia Troconis con el tesoro más preciado, así como especial de su colección de ropa.

Este viernes, mientras que El Cordobés se ha enfrentado a la prueba de precisión de tiro de arco en el primer programa de 'El Desafío', su mujer ha asistido a la presentación de la nueva colección de la firma de Rocío Peralta bajo el nombre La perseverancia de los sueños en la Fábrica de Artillería. Una marca con sede en Sevilla que es conocida por confeccionar los trajes de flamenca más deseados tanto por las celebridades como las influencers, así como accesorios del sector. Uno de sus sellos más identificativos es la utilización de combinaciones de colores más arriesgadas, así como exuberantes, que consiguen diferenciar cada uno de los diseños. A lo largo de la caminata de las modelos, hemos identificado muchas de sus propuestas para este año a través del surrealismo de Dalí como el enfoque principal de sus nuevos trajes de flamenca. No es la primera vez que recuerda a una figura histórica en sus diseños, puesto que ya lo hizo en 2022 con Lola Flores. Esta vez, ha hecho un homenaje al pintor, tanto en la puesta de la escena como en los distintos accesorios que llaman la atención de todas las miradas.

Virginia Troconis. Gtres

La chaqueta de flecos de Virginia Troconis es de marca española

Una de las invitadas mejor vestidas ha sido Virginia Troconis, sin duda alguna. Esta chaqueta de flecos y brillos en negro ha sido la protagonista del estilismo de la celebridad, que cuenta con una sutil botonadura en la zona del cuello, dejando una abertura en la zona frontal espectacular. Los flecos posicionados de manera vertical es una técnica de confección muy estratégica que ayuda a estilizar la silueta de Virgina Troconis sin margen de error estilístico. Dicha prenda la encontramos en la firma española Coosy, adquisición que también tiene Paula Echevarría en su fondo de armario y a la que ha recurrido para apostar por un look de lo más glamuroso.

Virginia Troconis ha combinado esta chaqueta de flecos de Coosy con un total look en negro. Hablamos de una camiseta básica sin detalles y unos pantalones de pernera ancha y cintura súper alta que enfatiza la figura. Asimismo, no se olvida de los zapatos de tacón más socorridos y bolso de hombro en azul petróleo metalizado. En cuanto a términos de belleza, se ha decantado por la melena suelta más natural y look de maquillaje sutil con labios en rojo clásico que destacan.

Virginia Troconis. Gtres

Virginia Troconis sigue dándonos lecciones de moda sobre cómo vestir para una ocasión festiva o elegante con esta chaqueta de marca española más deseada.