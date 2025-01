Los pantalones anchos están de moda este 2025 y Virginia Troconis nos lo deja claro con estos burdeos

Los pantalones anchos o wide leg aún tienen reinado para rato. Precisamente, los pantalones más cómodos del armario son también la apuesta predilecta de las estilistas y expertas en moda para este 2025. Y Virginia Troconis nos lo ha dejado claro para celebrar el Día de Reyes en familia. Pero si no tenía suficiente tendencia, también lo ha hecho con el color burdeos, que aunque el 'Mocha Mousse' le viene pisando los talones, aún sigue siendo uno de los tonos estrella en este inicio de año.

Precisamente, los pantalones más cómodos del armario son también la apuesta predilecta de las estilistas y expertas en moda para este invierno. Desde que los pantalones anchos se instauraron como el relevo necesario de las siluetas ajustadas que habían dominado la década anterior, no los hemos querido sacar del armario. Y ahora es la ex modelo la que nos lo ha dejado claro con este lookazo de lo más más chi y elegante para estos primeros días del año en Sevilla.

El look de Virginia Troconis para el Día de Reyes. @virtroconis

La mejor prueba de que los pantalones anchos son los pantalones más importantes del invierno 2025 se ha encontrado, sin embargo, en el street style de Nueva York, Londres, Milán y París. En las cuatro principales capitales de la moda los pantalones holgados y cómodos han sido los más repetidos.

Unos pantalones muy anchos burdeos de pinzas que Virginia Troconis ha combinado con un jersey blanco.