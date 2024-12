Virginia Troconis se ha convertido en la invitada perfecta de invierno con vestido de plumas de firma catalana

Las bodas de invierno o de Navidad se han convertido en nuestras favoritas, y no solo en las nuestras, también han cambiado las tendencias y más novias cada vez eligen esta fecha para el gran día de su vida. Manuel Díaz, 'El Cordobés', y su mujer, Virginia Troconis, se han ido de boda este fin de semana porque el puente de la Constitución también es uno de lo más elegidos para casarse. Y ella, con su habitual estilo, nos ha dejado un look de invitada perfecta de invierno que no puede ser más tendencia, y además, de firma catalana.

Porque sabemos que es mucho más sencillo encontrar vestidos de invitada en verano protagonizados por colores llamativos o estampados alegres, pero esto no significa que durante esta temporada no vayamos a dar con los más en sintonía con las tendencias de otoño-invierno 2024/25. Si las tenemos en cuenta, sobre todo, nos reencontraremos con los colores cálidos (como, el chocolate o el burdeos), el triunfo de las transparencias o las lentejuelas, el estampado floral o los detalles de plumas que elevan el look. Un look de Virginia Troconis de la firma catalana Tot-Hom, en azul y con plumas. Marta Rota, fundadora de Tot-Hom, se empapó de la alta costura de los desfiles de París de los años sesenta y la implantó en Barcelona. La costurera de la alta burguesía trabaja ahora para adaptar su firma a los nuevos tiempos junto a sus hijas, Alejandra y Andrea Osés. Hace más de medio siglo que Rota creó la firma porque “Tothom té dret a ser guapo” (todo el mundo tiene derecho a ser guapo). Y en eso sigue pensando cuando diseña los vestidos “para que una mujer de manera fácil pueda ir bien vestida, porque eso te da seguridad”, y eso nos lo ha demostrado Virginia con este look de invitada perfecta de invierno.

Un vestido azul marino de manga larga, con un diseño ceñido con la falda adornada con plumas en el bajo, que aportaba movimiento y es perfecto para una invitada de boda de invierno, con ese toque invernal de reina de las nueves. Para completar el estilismo, Virginia Troconis optó por sombrero de ala ancha en el mismo tono y zapato negro con tiras, todo con mucho glamur.