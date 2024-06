Ana Guerra desvela su secreto mejor guardado: Rosa Clará es la elegida para diseñar su vestido de novia

El secreto mejor guardado de una novia siempre es su vestido de novia, y Ana Guerra nos acaba de desvelar que Rosa Clará es la diseñadora elegida para realizar su vestido (o vestidos) de novia. La cantante está preparando con ilusión todos los detalles de su enlace con Víctor Elías que se celebrará el próximo 31 de octubre en una ceremonia civil que tendrá lugar en la finca Prados Moros, en Guadarrama (Madrid), y estarán acompañados por más de trescientos invitados, en cuya lista no faltarán sus familiares y grandes amigos, entre los que cuentan con muchos artistas, y entre los que podría estar la Reina Letizia que es prima del novio. Pero sin duda, Ana Guerra nos acaba de desvelar el secreto mejor guardado, la firma elegida para su vestido de novia, que no será otra que la catalana Rosa Clará.

“Tengo un poco de presión porque sé que el vestido de novia es una de las cosas que despiertan más expectación en las bodas, entonces estoy haciendo el ejercicio de intentar restarle un poco de importancia a ese aspecto, y que sea lo que yo quiero y con lo que me sienta identificada. Desde niña, en mi cabeza siempre que pensaba en una boda me imaginaba un vestido con un corte tradicional, pero todo lo que me ha rodeado de moda este año, que pensaba que no iba a ponerme nunca, me ha encantado y el concepto de moda me ha ido cambiando. Igual mi vestido será una simbiosis perfecta entre algo tradicional con un toque moderno", explicaba Ana Guerra a ¡Hola! hace unos meses. Y ahora ya sabemos que la elegida para crear su vestido de novia soñado desde pequeña es Rosa Clará.

Las tendencias de vestido de novia 2024 para Rosa Clará

Tanto para bodas civiles como para un cambio de vestido cuando empieza la fiesta, los mini vestidos cobran una gran importancia este año. Hablamos de diseños cortos y muy versátiles que pueden seguir llevándose en más ocasiones y que suelen tener elementos sofisticados como predrerías, volantes, lazos y mucho brillo como el que propone Rosa Clará. Los vestidos de novia de Rosa Clará para 2024 tienen micropedrería y escotes especiales, así que eso ya nos puede dar alguna pista de cómo será el vestido de novia de Ana Guerra.

También hay diseños con siluetas más clásicas, pero adornados con nudos, lazos y cut outs que aportan contemporaneidad. Como novedad, esta temporada la firma introduce diseños en crepé con una silueta con más volumen en la falda.