Todos los detalles del vestido de novia de Ana Guerra que ya conocemos: De Rosa Clará, tradicional, pero con un toque moderno

El secreto mejor guardado de una boda siempre es el vestido de la novia, y ya tenemos muchas pista de cómo será el vestido de novia de Ana Guerra. La cantante está ultimando con ilusión todos los detalles de su enlace con Víctor Elías, que será este jueves 31 de octubre en la finca Prados Moros, en Guadarrama (Madrid), con un exclusiva de por medio, aunque esperamos poder ver su vestido antes. Aunque lo que sí sabemos es que Aitana no acudirá a la boda de Ana Guerra, como ella misma confirmó anoche en un evento en Madrid. "A la boda de Ana no voy a ir". Ella sabe por qué, ya hemos hablado, está todo súper bien, yo a ella la amo con mi corazón y nos queremos mucho, la que tiene que saber por qué no voy es ella y ella ya lo sabe".

Lo que sí sabemos nosotras es que Ana Guerra irá vestida de Rosa Clará en su boda. “Tengo un poco de presión porque sé que el vestido de novia es una de las cosas que despiertan más expectación en las bodas, entonces estoy haciendo el ejercicio de intentar restarle un poco de importancia a ese aspecto, y que sea lo que yo quiero y con lo que me sienta identificada. Desde niña, en mi cabeza siempre que pensaba en una boda me imaginaba un vestido con un corte tradicional, pero todo lo que me ha rodeado de moda este año, que pensaba que no iba a ponerme nunca, me ha encantado y el concepto de moda me ha ido cambiando. Igual mi vestido será una simbiosis perfecta entre algo tradicional con un toque moderno", explicaba Ana Guerra a ¡Hola! hace unos meses. Y ahora ya sabemos que la elegida para crear su vestido de novia soñado desde pequeña es Rosa Clará.

Ana Guerra junto a Rosa Clará. @anaguerramusic

¿Cómo será el vestido de novia de Ana Guerra?

Tanto para bodas civiles como para un cambio de vestido cuando empieza la fiesta, los mini vestidos cobran una gran importancia este año.

Hablamos de diseños cortos y muy versátiles que pueden seguir llevándose en más ocasiones y que suelen tener elementos sofisticados como predrerías, volantes, lazos y mucho brillo como el que propone Rosa Clará. Los vestidos de novia de Rosa Clará para 2024 tienen micropedrería y escotes especiales, así que eso ya nos puede dar alguna pista de cómo será el vestido de novia de Ana Guerra.