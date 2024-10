De Belén Rueda a Rossy de Palma, los looks de las invitadas a la boda de Ana Guerra y Víctor Elías

Sin móviles y con una exclusiva de por medio, así es la boda de Ana Guerra y Víctor Elías que se está celebrando ahora mismo en Madrid. O lo que es lo mismo, no vamos a ver el vestido de la novia hasta el próximo miércoles en la revista ¡Hola!, y nos vamos a tener que conformar con ver los looks de los invitados entrando en coche a la finca. Este jueves, 31 de octubre, la pareja celebra su boda en un enclave único, La Finca Prados Moros, situada en la sierra de Guadarrama, a tan solo 35 minutos en coche del centro de Madrid, donde ya están llegando los primeros invitados. Rossy de Palma, Belén Rueda, Roberto Leal o Luis Cepeda han sido de los primeros en llegar.

Una boda con dos grandes ausencias que eran las más esperadas por nosotros por sus estilismos, la de la Reina Letizia y la de Aitana. Lo que sí sabemos nosotras es que Ana Guerra irá vestida de Rosa Clará en su boda. “Tengo un poco de presión porque sé que el vestido de novia es una de las cosas que despiertan más expectación en las bodas, entonces estoy haciendo el ejercicio de intentar restarle un poco de importancia a ese aspecto, y que sea lo que yo quiero y con lo que me sienta identificada. Desde niña, en mi cabeza siempre que pensaba en una boda me imaginaba un vestido con un corte tradicional, pero todo lo que me ha rodeado de moda este año, que pensaba que no iba a ponerme nunca, me ha encantado y el concepto de moda me ha ido cambiando. Igual mi vestido será una simbiosis perfecta entre algo tradicional con un toque moderno", explicaba Ana Guerra a ¡Hola! hace unos meses. Y ahora ya sabemos que la elegida para crear su vestido de novia soñado desde pequeña es Rosa Clará.

¡Estos son los looks de las invitadas a la boda de Ana Guerra y Víctor Elías!

Rossy de Palma

Rossy de Palma. Gtres

Belén Rueda

Belén Rueda. Gtres

Natalia Sánchez y Marc Clotet

Natalia Sánchez y Marc Clotet llegan a la boda de Víctor Elías y Ana Guerra Gtres

Poco hemos podido ver de momento dada la calidad de las fotografías, pero vemos a Rossy de Palma con lo que parece un traje chaqueta con pañuelo al cuelo y a Belén Rueda con un vestido bohemio con encaje en azul bebé.

*noticia en actualización