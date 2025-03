'Fumata blanca' en Loewe: Jack McCollough y Lazaro Hernandez asumen la dirección creativa

La industria de la moda sigue con su particular partida de ajedrez a nivel mundial, y esta mañana nos levantamos con 'fumata blanca' en Loewe tras las marcha de Jonathan Anderson. Jack McCollough y Lazaro Hernandez son los nuevos directores creativos de las colecciones de Loewe en prêt-à-porter femenino, masculino, artículos de cuero y accesorios. Su nombramiento se hará efectivo el 7 de abril de 2025. Así lo acaba de anunciar el sello de origen español a través de sus redes sociales con este comunicado.

Loewe ha anunciado la incorporación del tándem creativo de Proenza Schouler, Jack McCollough y Lazaro Hernandez, como nuevos directores creativos de la firma de origen español. La noticia llega días después de que Jonathan Anderson haya confirmado su salida tras más de una década al frente de la casa y semanas más tarde de que los propios McCollough y Hernandez anunciasen que abandonaban su firma. "Estamos deseando trabajar con los equipos y los artesanos, cuyo talento (bajo la excepcional labor creativa de Jonathan Anderson) ha logrado hacer de Loewe una potencia cultural", han declarado los diseñadores.

¿Quién son los nuevos directores creativos de Loewe?

Tras conocerse en la Parsons School of Design, Jack McCollough y Lazaro Hernandez fundaron la marca Proenza Schouler. Galardonados como «Diseñadores del Año» al graduarse, rápidamente se consolidaron como talentos destacados de la industria, obteniendo cinco premios CFDA como «Diseñador del Año» y «Accesorios del Año», entre otros importantes reconocimientos.

"Estamos increíblemente honrados de unirnos a Loewe, una Casa cuyos valores y misión están muy alineados con los nuestros. Estamos deseando trabajar junto a sus extraordinarios equipos y artesanos, cuyo talento—bajo la excepcional dirección creativa de Jonathan Anderson—ha convertido a Loewe en la fuerza cultural que es hoy. Extendemos nuestro más sincero agradecimiento a Bernard Arnault, Delphine Arnault, Sidney Toledano y Pascale Lepoivre por confiarnos el próximo capítulo de esta Casa tan notable", explican los nuevos directores creativos.

Graduados de Parsons School of Design, el dúo irrumpió en la industria con su fulgurante colección de graduación en 2002, que fue adquirida íntegramente por Barneys New York. Desde entonces son ejemplo del vanguardismo americano. Aún no se saben cuando será su debut en pasarela con Loewe, lo que está claro que a la etiqueta de origen español, le gustan los diseñadores americanos.