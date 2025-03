¿JW Anderson abandona Loewe? Esto es todo lo que sabemos hasta el momento

Nueva sorpresa en el mundo de la moda, o al menos eso parece. ¿JW Anderson abandona la dirección creativa de Loewe? 'Informalia' ha sido el medio encargado de dar a conocer en exclusiva la noticia a nivel mundial, aunque desde la firma de origen español no quieren confirmar ni desmentir dicha información. Desde LA RAZÓN nos hemos puesto en contacto con Loewe, y citamos textualmente: "No sabemos de dónde han sacado la información, no hay ningún comunicado oficial. No vamos a desmentir ni confirmar nada". Pero ya sabemos que el refranero español nunca miente, y menos en el mundo de la industria de la moda, y cuando el río suena, agua lleva, siempre.

JW Anderson llegó a Loewe hace 13 años y gracias a su visión y forma de entender la industria, ha logrado colocar a Loewe en lo más alto de la moda y del sector del lujo. Y según 'Informalia' su inminente salida se debe a "su deseo de explorar nuevas oportunidades creativas y su creciente interés en proyectos paralelos han sido los motivos. La presión constante de las expectativas en el mundo de la moda pueden haber influido en su decisión". Y los rumores dentro de la industria de la moda lo sitúan en Dior.

Loewe nació en España en 1846 y el gigante del lujo, LVMH, se hizo con sus derechos de distribución internacional en 1986. Diez años más tarde, el conglomerado tomó el control total de la compañía, en un momento en el que facturaba 200 millones de euros al año. En 2021, según el Registro Mercantil, la sociedad Loewe SA facturó 456,2 millones de euros, un 38% más que el año anterior.

Loewe de la mano de JW Anderson

LVMH fichó a Jonathan Anderson como director creativo de Loewe, con misión de rejuvenecer la firma sin perder su herencia artesanal. ajo su dirección, Loewe ha experimentado una auténtica transformación. Anderson ha sabido combinar la tradición del cuero con una estética contemporánea, posicionando la firma en el centro de la moda global. Desde la icónica línea de bolsos como el Puzzle Bag hasta colaboraciones internacionales.

Suyos son los icónicos zapatos Toy, éxitos como el Basket Bag o los zapatos de tacón con una pelota de tenis que lució Zendaya en la promoción de su película. Además de las campañas virales con embajadores de talla internacional como Maggie Smith o Úrsula Corberó que han dado la vuelta al mundo.