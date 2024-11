Georgina Rodríguez se ha escapado a Londres con el abrigo de pelo más tendencia que no falta nunca en su maleta de invierno

Cada vez estamos más cerca de las bajas temperaturas. Lo confirmamos debido a que estamos empezando a guardar las cazadoras o bombers con el objetivo de hacer hueco a los abrigos peluche más calentitos. No solamente estamos haciendo el cambio de armario de otoño a invierno nosotras, sino que Georgina Rodríguez también se ha puesto manos a la obra para desempolvar sus prendas de abrigo favoritas. Y es que la novia de Cristiano Ronaldo se ha escapado a Londres con sus hijos, y si en Madrid hace un frío polar, no nos queremos imaginar las bajas temperaturas de la ciudad londinense. Porque eso que mejor que meter en su maleta de viaje, el abrigo de pelo más tendencia, que Georgina siempre lleva en invierno.

Porque a Georgina Rodríguez le da igual que sea o no tendencia, porque siempre lo rescata para la época más fría del año. Si en otras ocasiones hemos visto cómo los colores neutros se imponían en los abrigos de pelo, del marrón al blanco y, cómo no, el negro, esta temporada 2023 contamos con una novedad: los colores intensos y los estampados hacen su aparición. Es el caso de Chloé, The Attico, Coach, Ferragamo o incluso de la colección p/v 24 de Louis Vuitton. Y claro, si las grandes firmas dictan sentencia, los buques del low cost se dan por aludidos y ya encontramos en las estanterías de Zara, Mango o H&M más de un abrigo de pelo, para poder copiar a Georgina con estos tres grados que tenemos hoy en Madrid a estas horas.

Georgina Rodríguez con abrigo de pelo. @georginagio

Un look cómodo y calentito de Georgina Rodríguez para el viaje a Londres con sus hijos.