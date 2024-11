Solo Georgina Rodríguez se puede ir de viaje con chándal (y botas muy altas) para marcarse un lookazo

Georgina Rodríguez vuelve a su era más deportiva. Uno de los puntos fuertes del fondo de armario de la celebridad es la capacidad de versatilidad, así como la variedad de estilos, para adaptarse a una ocasión u otra. Ahora bien, confirmamos que siempre que Georgina Rodríguez nos muestra su look de viaje en su avión privado, nos crea una necesidad de moda. Por otro lado, una de las alternativas más socorridas de Georgina Rodríguez son sus prendas de vestir en su faceta más deportiva. Eso sí, no hablamos del típico conjunto de chándal que nosotras utilizamos para los días tediosos o en los looks de aeropuerto. Nos referimos a los más deseados del street style que dan la sensación de que no han sido meditados previamente y obtienen un resultado desenfadado.

Y esta vez se ha ido de viaje con chándal, y el pantalón metido por dentro de unas botas negras de estilo montar a caballo. Georgina Rodríguez se ha unido al club de las amantes de la marca de yoga más famosa del mundo que ya llevan las celebridades estadounidenses, como Kendall Jenner, Hailey Bieber o Bella Hadid. Alo Yoga cuenta con un repertorio de ropa deportiva destinada a esta disciplina (como mallas ciclistas, sujetadores o leggings) con la tecnología más avanzada del mundo. En esta ocasión, chándal blanco, top de tirantes, gorra y botas muy altas negras.

Un look de lo más estiloso, y cómodo para viajar estas navidades, como ha hecho Georgina Rodríguez.