Georgina Rodríguez reina en París como la diva que es con un 'total look' de cuero

Seguimos analizando los looks de las españolas que no se han querido perder nada de lo que está pasando esta Semana de la Moda en París, si esta mañana te hablábamos del lookazo que se había marcado María Pombo en la noche de ayer para el desfile de Victoria Beckham, ahora le llega el turno a Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo ha sido una de las estrellas del 'front row' en la mañana de hoy para asistir al desfile de Ludovic Saint Sernin, uno de los diseñadores más rompedores de esta última fashion week. Y para colecciones rompedoras, estilismos rompedores, o eso mismo habrá pensado Gio y su equipo de estilistas a la hora de idear el total look de cuero que se ha marcado la española.

Como buena amante y apasionada de la moda, Georgina es uno de esos rostros que nunca se pierde la Paris Fashion Week, por lo que intuimos es su favorita en el calendario internacional, no te vamos a engañar, también es la favorita de esta que se sienta detrás del teclado, favoritismos aparte, Georgina Rodríguez es de esas que no defrauda estilísticamente hablando, y menos si hay una pasarela de por medio, la influencer y empresaria se ha ganado a pulso la etiqueta de diva y hoy lo vuelto a dejar claro, ella es icónica allá donde vaya. El 'total look' que ha robado todas las miradas del 'front row' de Ludovic de Saint Sernin es toda una oda a la sensualidad que tanto define a Gio. Para la ocasión, la española ha elegido un conjunto que eleva al cuero como uno de los tejidos más irresistibles del armario femenino con ese extra de sensualidad que tanto la caracteriza. Un top estilo corsé marrón con detalles acordonados, combinado con una falda lápiz a tono, que remarca magistralmente sus curvas. Sobre esta base, Georgina ha incorporado una cazadora oversize de cuero negro que aporta el toque más cool y desenfadado al conjunto. Pero sin duda, el punto fuerte de su look han sido las botas negras altas acordonadas con acabado en punta, un complemento explosivo que marca tendencia por sí solo. Gio tampoco ha descuidado los accesorios, apostando por un bolso mini con detalles de lazos y hebillas en consonancia con el corsé en un tono beige que aporta luminosidad y contraste al conjunto oscuro, convirtiéndolo en un estilismo totalmente equilibrado.

El look de Georgina Rodríguez en París. Gtres

El cuero, además de ser eterno sinónimo de rebeldía y sensualidad, es también uno de los grandes protagonistas que continuaremos viendo sin parar esta primavera 2025, tal y como han dictado las grandes pasarelas internacionales. Y Georgina Rodríguez, con su habitual estilo rompedor, ya nos adelanta cómo combinar el marrón, el color estrella que no deja de arrasar este año, con clásicos como el negro.