Georgina Rodríguez rompe Instagram con su primer posado en Arabia Saudí con el bikini de Calzedonia perfecto para las chicas con mucho pecho

Quedan 44 días para el verano, pero Georgina Rodríguez ya se ha adelantado con el primer posado del verano desde Arabía Saudí con este bikini de Calzedonia que es perfecto para las chicas con mucho pecho. Porque no todo iban a ser lookazos de la coronación de Carlos III, como el de la Reina Letizia, o el look de Ayuso y Aitana en el tenis o Shakira con Tom Cruise en la Fórmula 1, Georgina se ha adelantado al verano con este posado en bikini con el que acaba de romper Instagram. Y no es para menos, porque además de hacerle tipazo, resaltada el bronceado y es perfecto para las chicas con curvas o con mucho pecho como Georgina. Y quien pensaba que la mujer de Cristiano Ronaldo iba a dejar sus looks más sexis en su nuevo país, se equivocaba. Porque Georgina Rodríguez sigue marcando curvas y apostando por su estilo más personal. Primero fue con los jeans pitillo a lo Paula Echevarría y las botas mega altas, y ahora es con el vestido más corto y sensual que podemos llevar para nuestras citas o salir de fiesta con amigas. Aunque no os vamos a mentir, que en un principio pensamos que la hispano-argentina iba a cambiar de estilo de vestir para adaptarse a las normas de su nuevo país, nada más lejos de la realidad. Georgina sigue sigue siendo Georgina, la misma que hemos visto en su segunda temporada del reality de Netflix.

Pero no solo de ibéricos se alimenta Geogina Rodríguez, porque si no es imposible tener ese cuerpazo y nos lo acaba de demostrar con este posado en bikini desde la piscina de su nueva casa en Arabia Saudí. No vamos a negar que nos morimos de envidia con esas casa y esa piscina, mientras nosotras estamos en Madrid soportando el calor y tecleando delante del ordenador. Pero volvemos al bikini de Georgina de Calzedonia, que es perfecto para las mujeres con mucho pecho. Una copa que sea capaz de dar sujeción y comodidad es el requisito imprescindible para escoger las prendas de baño que quieres estrenar durante esta temporada.

Push up gradual super relleno soft bikini Indonesia, de Calzedonia (30 euros)

Bikini push up. calzedonia

Un top de bikini modelo super push up con relleno particularmente suave, super gradual y con aros para un efecto una talla grande de pecho que Georgina Rodríguez ha lucido así de espectacular desde Arabia Saudí.