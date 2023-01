Georgina Rodríguez tiene claro que los jeans pitillo han vuelto para llevarse con botas muy altas

Georgina Rodríguez sigue derrochando estilo en Arabia. Y quien pensaba que la mujer de Cristiano Ronaldo iba a dejar sus looks más sexis en su nuevo país, se equivocaba. Porque Georgina Rodríguez sigue marcando curvas y apostando por su estilo más personal y ahora nos ha dejado claro que los jeans pitillo han vuelto para llevarse con botas muy altas. Si el fin de semana era Paula Echevarría la que apostaba por la vuelta de los pantalones pitillo, ahora es ella la que nos deslumbra. Lo que quiere decir, que como os llevamos avisando semanas, los vaqueros pitillo y los pantalones pitillo, van a volver a salir a la calle desde el armario de las que más saben de moda, y la Georgina Rodríguez nos lo ha demostrado por las calles de Riad. Si dijiste que no volverías a llevar unos jeans pitillo, vas a cambiar de opinión cuando veas el outfit de Gio, porque no solo de botas muy altas vive este invierno, y si no que se lo digan a Mariló Montero, la Reina Letizia o Carmen Lomana.

Georgina Rodríguez ha arrancado este 2023 en Arabia Saudí acompañada de Cristiana Ronaldo y sus hijos, Cristiano Jr, de 12 años, los mellizos Eva y Mateo, de 5, Alana, de 5, y la pequeña Bella Esmeralda, de tan solo nueve meses, con quienes ha disfrutado de su nueva ciudad en una jornada de diversión en el parque de atracciones Riyadh Winter Wonderland. “Tiempo de calidad con mis amores”.

Tras unos años donde parece que la tónica general en cualquier vaquero era el corte recto, puede que esto haya llegado a su fin. Las tendencias más nostálgicas se han empeñado en el último tiempo en resucitar los pantalones de campana tan característicos de la década de los 70, mientras que las amantes de los 80 apostaban por el modelo slouchy, y las de los 90 por el wide leg o silueta ancha que conquistan a celebrities de la talla de Sara Carbonero. Solo había un corte que parecía no volver por ninguna parte, el pantalón pitillo, pero Georgina Rodríguez ha vuelto a demostrar que el vaquero pitillo es tendencia eterna y siempre hace tipazo. Ni pasados de moda, ni prohibidos a los sesenta: los pitillos se siguen llevando. Y así de bien. Y ella lo ha combinado con un jersey de cuello alto blanco, chaqueta de estilo chanelera en blanco y negro y unas botas negras muy altas y sexis.