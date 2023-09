Georgina Rodríguez se viste de ‘Pretty Woman’ para deslumbrar en Venecia con vestido rojo y botas de taconazo

Georgina Rodríguez lo ha vuelto a hacer. No teníamos ninguna duda, y aquí está, rompiendo todas las expectativas en la alfombra roja del Festival de cine de Venecia. Y es que ya lo ha dejado claro en sus dos temporadas del reality 'Soy Georgina', en Netflix, este es su momento favorito del año. Si ayer llegó con pantalón de chándal y tacones, luego se puso un mini vestido de lo más sexy que recordaba a la bandera española, en la alfombra roja se ha querido vestir de 'Pretty Woman'. Sin duda, una de las citas más especiales e importantes del año para Georgina Rodríguez y para la que se prepara con mucha antelación para todos sus looks como pudimos ver en su documental de Netflix. Y este año se ha hecho esperar poco, porque Georgina Rodríguez ya ha aterrizado pisando fuerte en Venecia (con avión privado incluido) con uno de esos looks tan sexis de viaje que solo la novia de Cristiano Ronaldo puede lucir sin morir en el intento, con pantalón de chándal, top corsetero y tacones. Vaya, que solo lo puede llevar ella y salir triunfadora. Pero el lookazo esperaba en la alfombra roja, con un vestido que se inspiraba en el que llevaba Vivian Ward (Julia Roberts) para ir por primera vez a la ópera con Edward Lewis (Richard Gere).

Cuando hablamos de looks increíbles de películas, el vestido en color rojo que Julia Roberts llevó en Pretty Woman es un referente absoluto. Y Georgina como buena amante de la moda, lo sabe. Un vestido rojo de Georgna de la firma Vetements, perteneciente a la colección Primavera-Verano 2024 de la marca parisina. Se trata de una prenda con escote Bardot, muy al estilo del viejo Hollywood, combinado con guantes de ópera blancos. ¿Te recuerda a alguien? Por supuesto, a Vivia Ward, interpretada por Julia Roberts en la película de 1990, en 'Pretty Woman'.

Enea Premiere - 80th Venice Film Festival ETTORE FERRARI EFE

Con su melena con efecto mojado y unos botines negros de charol con tacón de aguja y plataforma XL, que ha sido lo menos esperado del look de Georgina Rodríguez, no como son guantes blancos y su maxi collar carísimo.