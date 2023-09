Naty Abascal es la diva que merecemos a sus 80 años con este esmoquin masculino de Armani en Venecia

Venecia no está defraudando, y ahora es Naty Abascal la que nos ha dejado un lookazo de real diva de esos que solo ella puede lucir con esta maestría y elegancia. Su pasión por la moda la ha convertido en un icono de estilo para mujeres maduras que buscan vestir elegantes y sofisticadas en cualquier ocasión. En esta ocasión, Naty Abascal nos ha sorprendido con un look elegante y atemporal que demuestra que la edad no es un impedimento para lucir increíblemente chic. Y lo ha hecho desde el Festival de Venecia, en la noche de Armani, con un esmoquin de la firma italiana. Porque Venecia tiene acento español con los estilismos de Eugenia Silva, Milena Smit, Miguel Ángel Silvestre o Javier Castillo y Verónica Díaz. Y ahora ha llegado Naty Abascal a sus 80 años para deslumbrarnos a todos con este estilismo de lo más masculino. Si ayer era Isabel Preysler a sus 72 años, hoy es Naty a sus 80.

La sevillana fue de las primeras top models en España y es musa de grandes diseñadores de Alta Costura, como Oscar de la Renta o Valentino. Tanto por su forma de combinar prendas, como por la forma de lucir los conjuntos, es considerada una de las mujeres mejor vestidas, en otras palabras, es la mejor guía de inspiración para cualquier mujer, da igual si tienes 30 o 70 años. Al igual que Carmen Lomana o Carmen Gimeno o la Reina Letizia, son ejemplos de mujeres que marcan un antes y después en la moda y en la belleza. Y a sus 80 años, Naty Abascal sigue demostrando que es una de las reinas de la elegancia en nuestro país. Y esta vez desde Venecia con Armani.

Camisa blanca, pantalón de traje con fajín, blazer con solapas de terciopelo y pajarita para completar un estilismo totalmente masculino de Armani que ha completado Naty Abascal con la melena peinada hacia atrás con un efecto 'wet' y cartera de mano metalizada.