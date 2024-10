De Guillermina Baeza a Custo Barcelona, estas son las tendencias que nos ha dejado la segunda jornada de la 080 Barcelona Fashion

Tras una primera jornada de la 080 Barcelona donde el romanticismo etéreo de Lebor Gabala y el viaje japones de Lola Casademunt nos dejaron con ganas de más, la segunda jornada ha irrumpido como una explosión de creatividad y emoción. ¿Preparadas para un recorrido que va desde las soleadas costas de Capri hasta los rebeldes años 2000? Abróchate el cinturón, porque lo que viene es un viaje sin escalas por las tendencias que están redefiniendo la moda española.

La pasarela catalana se convirtió en un crisol de ideas donde la nostalgia se encontró con la innovación, y la tradición con la rebeldía. Guillermina Baeza, Inma Linares, Nathalie Chandler, The Outsiders Diversion, Carlota Barrera y Custo Barcelona no solo presentaron colecciones; contaron historias que resonaron con el alma de cada uno de los presentes en el Recinte Modernista de San Pau. Desde bañadores que trascienden la playa hasta vestidos que son auténticas obras de arte, la jornada de hoy nos recordó por qué la moda es mucho más que ropa: es identidad, es cultura, es pasión.

Guillermina Baeza

Desfile de Guillermina Baeza en la segunda jornada de la pasarela 080 Barcelona Fashion Enric Fontcuberta Agencia EFE

La colección 'Dolce Vita - Capri 2025' de Guillermina Baeza fue un verdadero homenaje a la elegancia mediterránea, transportándonos a las costas soleadas de Capri. Los tonos verdes, rosas y naranjas evocaron los paisajes vibrantes de la isla, desde los cipreses hasta los volcanes al atardecer. Sin embargo, lo más destacado fue cómo se reimaginó la ropa de baño: lejos de ser exclusiva para la playa, sus bañadores y bikinis se convirtieron en piezas clave para todo el día, desde el amanecer hasta las fiestas nocturnas. Las transparencias negras y los toques plateados añadieron un aire nocturno sofisticado y sensual, creando una narrativa que fluye entre lo natural y lo glamuroso.

Inma Linares

Con 'Flawless', Inma Linares presentó una colección que desafía los límites tradicionales de la alta costura. Inspirada en las formas de la naturaleza y la silueta femenina, en 'Flawless' se jugó con volúmenes exagerados y detalles arquitectónicos que dan una nueva vida a la elegancia clásica. Los corsés de acrílico y los cortes láser aportaron una estética futurista, mientras que las técnicas artesanales mantuvieron la esencia del lujo más tradicional. Cada look de los 23 presentados era una obra maestra en sí misma, donde la innovación técnica se fusionaba con una feminidad poderosa y elegante.

Nathalie Chandler

La colección 'I’m not crazy, I’m just fond of you' de Nathalie Chandler fue un viaje directo a la era dorada de las supermodelos y la moda rebelde de los años 90 y 2000. Nathalie evocó el espíritu despreocupado y audaz de íconos como Naomi Campbell y Kate Moss, con piezas que celebraban la individualidad y la libertad. Los looks iban desde la elegancia nocturna hasta referencias más urbanas, con guiños a la cultura de discotecas y la alta burguesía francesa.

Outsiders Division

El desfile de The Outsiders Diversion no dejó a nadie indiferente con una propuesta que nos llevó de la mano a un mundo de fantasía. Su colección 'Los Niños Perdidos' se inspiró en el caos creativo de un grupo de jóvenes que se visten sin seguir normas adultas. Capas de estampados, piezas desordenadas y accesorios sorprendentes dominaron la pasarela, pero fue el look hecho de pan horneado el que robó toda la atención.

Carlota Barrera

Con su colección 'Traces', Carlota Barrera exploró la tensión entre lo que fue y lo que es. A través de un trabajo de sastrería meticuloso y una manipulación única de los tejidos, vimos siluetas que oscilaban entre lo ajustado y lo fluido, desafiando los límites de la moda convencional. La colección habló de las huellas del pasado dialogando con el presente, como si cada arruga, cada bajo suelto o cada pinzado fueran recuerdos que resuenan en el aquí y ahora. 'Traces' parte del patronaje masculino, pero se presenta tanto en hombre como en mujer, jugando con las líneas de género de manera fluida.

Custo Barcelona

Pasarela 080 Barcelona Fashion Enric Fontcuberta Agencia EFE

Una de las marcas más icónicas de la moda catalana, Custo Barcelona, cerró la jornada con su colección 'Ven y verás', un tributo al mundo gráfico que forma parte de la identidad de la firma. Esta vez, las camisetas con mensajes gráficos e irónicos tomaron el protagonismo, creando una sub colección llamada 'We are Custo', que exploraba la convivencia entre el ser humano, la naturaleza y la tecnología. Con colores vibrantes y un enfoque atrevido, Custo recordó que la moda es libertad y expresión sin límites.