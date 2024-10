Del romanticismo etéreo de Lebor Gabala al viaje japonés de Lola Casademunt, así ha sido la primera jornada de la 080 Barcelona Fashion

La 080 Barcelona Fashion ha dado el pistoletazo de salida a su 34.ª edición este lunes 14 de octubre, y es que si pensabas que con el fin de la Paris Fashion Week se habían acabado los desfiles de moda hasta el año que viene, te equivocabas, todavía nos quedan varias jornadas llenas de propuestas exclusivas para seguir dilucidando lo que llevaremos en la próxima temporada primavera-verano 2025. Al igual que la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la 080 Barcelona Fashion es el escenario perfecto para descubrir como los diseñadores españoles veteranos y emergentes sacan a relucir su creatividad y nos regalan momentos memorables que solo vemos encima de las pasarelas.

En el día de ayer han desfilado dos de las marcas que más expectación generaron en la pasada fashion week de Madrid, Simorra y Lola Casademunt by Maite, y como era de esperar ni la una ni la otra defraudaron con sus propuestas artísticas, pero estos dos grandes nombres de la industria no fueron los únicos que se citaron en el Recinte Modernista de San Pau en una primera jornada cargada de emociones, desde las 14 horas pudimos ser testigos de las colecciones como las de Lebor Gabala, quien fue la encargada de romper el hielo e inaugurar la 34.ª edición por todo lo alto con toda una oda al romanticismo, más tarde le siguieron MadridManso y Escorpion para completar un cartel de 10. Todas y cada una de las cinco colecciones que vimos en la jornada del 14 de octubre nos siguen señalando el camino de las que serán las tendencias que todas llevaremos en la próxima primavera-verano 2025, ¿quieres saber cómo ha sido esta primera jornada?

Lebor Gabala

La jornada arrancó con la colección Oda al romanticismo de Lebor Gabala, una marca que siempre sabe cómo cautivar con sus diseños. Este año, como el propio nombre de la colección sugiere, el romanticismo fue el protagonista absoluto en la pasarela, donde los estampados florales y los tonos suaves dominaron cada look. Desde vestidos vaporosos hasta tejidos ligeros, cada pieza parecía transportarnos a un jardín en plena primavera. Los detalles delicados y las siluetas etéreas lograron capturar la esencia de una feminidad natural y desenfadada.

MadridManso

A continuación, MadridManso trajo un giro de aire fresco a la pasarela con su colección Fiestas Patronales que fusionó la tradición nacional con toques vanguardistas. Con prendas que oscilaban entre trajes estructurados y faldas fluidas, la colección invitaba a la mujer contemporánea a combinar comodidad y estilo sin comprometer ninguno de los dos. Los colores neutros, cortes asimétricos y detalles minimalistas hablaron directamente a la mujer cosmopolita, definiendo una propuesta clara para la próxima primavera-verano. Un desfile lleno de energía y modernidad que reafirma el lugar de MadridManso en el panorama de la moda nacional.

Escorpion

Primera jornada de la pasarela 080 Barcelona Fashion Enric Fontcuberta Agencia EFE

Inspirada en la belleza del desierto, Dessert Song de Escorpion nos transportó a un lugar donde la naturaleza se encuentra con la moda. Los tonos degradados que evocaban la calidez de las dunas y la frescura de un oasis fueron los protagonistas. Las texturas de punto, sello inconfundible de la casa, se reinventaron en prendas que abrazaban el cuerpo de manera natural, fusionando lo clásico con un toque contemporáneo. La colección nos mostró un perfecto equilibrio entre elegancia y modernidad, en una paleta de colores terrosos y frescos, ideal para las mujeres que buscan comodidad sin renunciar a la sofisticación.

Simorra

Primera jornada de la pasarela 080 Barcelona Fashion Enric Fontcuberta Agencia EFE

Al igual que hace unas semanas en Madrid, Simorra deslumbró con la segunda parte de The Memory of Time colección que destacaba por la alta calidad de los materiales y un toque de elegancia que no pasa desapercibido. Los tejidos tridimensionales y las piezas de napa bordada marcaron un antes y un después en la pasarela, aportando un aire sofisticado y moderno. La inspiración en el desierto y las dunas infinitas se plasmó a la perfección en los estampados de tie-dye y los accesorios texturizados, que evocaban paisajes cálidos y contrastantes. Cada look reflejaba una fusión impecable entre artesanía y vanguardia, ofreciendo una visión renovada del lujo moderno.

Lola Casademunt by Maite

Primera jornada de la pasarela 080 Barcelona Fashion Enric Fontcuberta Agencia EFE

El viaje a Japón que nos propuso Lola Casademunt by Maite con Kawaii fue un auténtico espectáculo de tradición y modernidad fusionadas de manera armoniosa. La colección combinó el estilo urbano con una reinterpretación contemporánea de la esencia japonesa, logrando un equilibrio perfecto entre lo audaz y lo elegante. Las siluetas fluidas y los estampados geométricos aportaron un aire de sofisticación, mientras que los colores vibrantes nos recordaron la versatilidad de la moda nipona. Una propuesta llena de contrastes que no solo deslumbró, sino que también nos hizo soñar con la próxima temporada primavera-verano.

Después de una primera jornada tan espectacular no podemos esperar a ver que nos trae la segunda.