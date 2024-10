Todo lo que debes saber de esta nueva edición de la 080 Barcelona Fashion

Tras finalizar la Semana de la Moda de París, los focos se trasladan a la ciudad condal con la celebración de la trigésimo cuarta edición de 080 Barcelona Fashion. Se trata de un evento organizado por la Generalitat de Catalunya, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) con el objetivo de impulsar la transformación del sector de la moda en Cataluña, tanto a nivel nacional como internacional, a través de la innovación y la creatividad. A todo ello, también se suma su poder por cambiar la concienciación hacia distintos valores sociales como la sostenibilidad, la circularidad y la diversidad en la industria de la moda. De la misma manera que ocurre con la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la ciudad acoge tanto a los diseñadores españoles consagrados en el panorama nacional como aquellos emergentes que se están haciendo un hueco en la industria con la intención de sumergirnos a una nueva historia o universo. Esta vez, dicho acontecimiento se extenderá del 14 hasta el 17 de octubre en el Recinte Modernista de Sant Pau, en el que conocemos las nuevas propuestas creativas de primavera-verano 2025 de Lola Casademunt, Simorra, Custo Barcelona o Dominnico, entre muchas otras marcas de este calibre.

Dos de los puntos diferenciales de esta nueva edición de la 080 Barcelona Fashion son tanto la artesanía como la sotenibilidad, apostando por el reciclaje o el upcycling para prometer una larga vida a cada una de las prendas. Tanto los diseñadores reconocidos como aquellos que están empezando en el sector, presentan colecciones primavera-verano 2025 que abogan por un excelente uso de materiales, así como de una producción respetuosa con el medioambiente, para fabricar menos cantidad de modelos, pero con mejor calidad. La importancia de que la 080 Barcelona Fashion ponga en el punto de mira estos dos valores es de gran relevancia para consciencia también a los consumidores a hacer compras sostenibles, de calidad y con una proyección futura de su uso. La organización del acontecimiento ha informado que se trata de una de las ediciones más internacionales, ya que asistirán personalidades provenientes fuera nuestro país que pueden difundir el talento de los diseñadores españoles que participan en la 080 Barcelona Fashion.

Las firmas españolas que desfilarán en la nueva edición de la 080 Barcelona Fashion

Un total de 24 firmas españolas desfilarán desde el 14 hasta el 17 de octubre. Lebor Gabala será la encargada de inaugurar el primer día de la 080 Barcelona Fashion a las 14.00 horas que, posteriormente, le seguirá Madridmanso a las 16.00 horas, Escorpion a las 17.30 horas, Simorra a las 19.00 horas y Lola Casademunt by Maite a las 20.30 horas para finalizar la jornada. El 15 de octubre comenzará con Guillermo Baeza a las 12.30 horas, Inma Linares a las 14.00 horas, Nathalie Chandler a las 16.00 horas, Outsiders División a las 17.30 horas, Carlota Barrera a las 19.00 horas y, finalmente, Custo Barcelona a las 20.30 horas. La tercera jornada protagonizará bien pronto el desfile de Alsedà a las 11.00 horas que, posteriormente, conoceremos la colección de Reparto a las 12.30 horas, All That She Loves a las 14.00 hora, Fatima Miñana a las 16.00 horas, Lemächet a las 17.30 horas, The Label Edition a las 19.00 horas y Dominnico cerrará el evento a última hora. Para finalizar la 080 Barcelona Fashion disfrutaremos del desfile de Zoe Oms a las 11.00 horas, Alvar Merino a las 12.30 horas, Gau a las 14.00 horas, Reveligion a las 16.00 horas, Habey Club a las 17.30 horas, Paolo Leduc a las 19 horas y nos despediremos de la mano de 080 Reborn a las 20.30 horas.

En menos de una semana volveremos a reencontrarnos con los diseñadores españoles en la 080 Barcelona Fashion para conocer todas las colecciones sostenibles, creativas y artesanales.