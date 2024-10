Las botas altas con tacón sensato de Zara que se ha comprado Rocío Osorno y que combinan con todo los looks de otoño

Si ayer era el vestido viral en rojo, hoy son las botas altas de tacón sensato de Zara que combinan con todos nuestros looks de otoño. Sí, Rocío Osorno lo ha vuelto a hacer, nos ha hecho comprarnos estas botas de piel que son perfectas para nuestros estilismos del día a día, y de lo más cómodas. La semana pasada nos hizo comprarnos una blazer de leopardo, y ahora el que se va a convertir en nuestro calzado estrella de la temporada junto a las UGG, porque ha sido verlas e imaginar centenares de estilismos con ellas.

Porque son unas botas con menos de 5 centímetros de tacón, y además anchos, lo que no las puede hacer más cómodas. Y aunque aún no hemos visto como las ha combinado Rocío Osorno en su primer look con ellas, nosotras estamos seguras que lo haríamos con unos vaqueros pitillo o leggings por dentro de las botas, o con un vestido cortito de lo más otonal. Un estilismo que perfectamente podría salir en 'Las Chicas Gilmore', pero que la influencer va a lucir por las calles de Sevilla con máximo estilo. De todos los estilos de botas negras, de las planas a las de suela track, pasando por botas mosqueteras o las siempre prácticas botas cowboy, las botas negras de tacón se han dibujado este año como las más repetidas por las estilistas.

Botas altas. @rocioosorno

Bota alta piel de Zara (99,95 euros)

Botas altas. Zara

Una bota de Zara que nos ha robado el corazón en piel con el detalle de vuelta en contraste y acabada en punta redonda. Estamos deseando ver el primer look de Rocío Osorno para estrenar su nuevo calzado del otoño 2024.