No hay borrasca que pueda con Tamara Falcó y su vestido cut out de efecto tipazo perfecto para los eventos de otoño

Ibiza, París, y de nuevo en Madrid. Así podríamos resumir la semana de Tamara Falcó, en tres ciudades diferentes y con tres looks de lo más dispares. Si empezábamos la semana diciendo que la marquesa de Griñón se negaba a despedirse del verano con un vestido de lo más boho, después es un día de lluvia en París con un estilismo de lo más pijo y preppy, ahora ya de vuelta en Madrid para su cita de cada jueves con la tertulia de actualidad de 'El Hormiguero' y con un vestido de 'efecto tipazo' ideal para los eventos de otoño. Porque en las próximas semanas empezarán a llegar las cenas de Navidad, si no es que ya has tenido alguna ya, porque en Madrid los periodistas ya hemos tenido nuestros primeros eventos navideños, y no es broma. Por eso ha sido ver el vestido rebajado de Tamara Falcó de su colección TFP para Pedro del Hierro y pensar en todos estos momentos.

Porque si la semana pasada Tamara Falcó se adelantaba a la Navidad en 'El Hormiguero' con una falda de lentejuelas de efecto tipazo, hoy lo ha hecho con este vestido que no puede estilizar más. Y es que el cut out vuelve a ser tendencia otra temporada más entre las que más saben de moda y la realeza, porque anoche también la Infanta Sofía se atrevió en su regreso de Gales para los Premios Princesa de Asturias con un mono con aperturas laterales de lo más estilizador. Pero es que el vestido de Tamara Falcó nos ha robado el corazón muy mucho, fue poner Antena 3 y como buena detective de la moda, saber que ese diseño era de su propia colección.

Tamara Falcó en 'El Hormiguero'. Gtres

Vestido de punto grapeado, TFP de Tamara Falcó (173 euros)

Vestido de punto. TFP Pedro del Hierro

Se trata de este vestido de punto de escote asimétrico con una manga, lazada que rodea escote y cuelga por espalda con cut out en costado cintura y falda drapeada con abertura lateral. O lo que es lo mismo, un vestido de 'efecto tipazo' de esos que tanto nos gustan y que vemos ideal para eventos de otoño o las próximas comidas o cenas navideñas, porque es elegante y tendencia.