Tamara Falcó se niega a despedirse del verano con este vestido boho en su escapada de lujo a Ibiza

Cuando en Madrid han bajado las temperaturas de golpe, y parece que ha llegado el otoño de verdad con lluvia y cielo gris, Tamara Falcó e Íñigo Onieva se han escapado a Ibiza. Pero no a un viaje cualquiera, si no a uno de lujo de esos que tanto les gusta a ellos. Si arrancaban el mes de octubre en Roma, a donde el matrimonio se escapó de fin de semana junto a la familia de Íñigo, Carolina Molas y sus hermanos Jaime Onieva y Alejandra Onieva, ahora se han ido a uno de los hoteles más caros de la isla pitiusa. En concreto, el hotel Six Senses, ubicado al extremo norte de la isla y a orillas de la preciosa Cala Xarraca, uno de los lugares más demandados y auténticos de la isla con aguas cristalinas. Y claro, nosotras nos hemos hemos fijado en el look de Tamara Falcó con el último vestido boho del verano, ya en este octubre tan otoñal.

Porque si Sara Carbonero es la reina del boho en nuestro país, a la marquesa de Griñón también le gusta mucho este estilo, sobre todo para vestidos. Y así nos lo acaba de demostrar desde Ibiza, cuando en el resto de España ya estamos sacando los jerséis y las prendas de abrigo con la llegada de la borrasca Babet, ella recupera un vestido bohemio del verano. Porque parece que Tamara Falcó se niega a aceptar que ya estamos en otoño, y ha incluido en su maleta de viaje, este vestido blanco de tirantes y corte fluido con estampado negro.

Estaremos pendientes de si Tamara Falcó nos deja más estilismos desde Ibiza, o ya regresa al otoño en Madrid. Aunque eso sí, no olvidemos que mañana ya tiene qu estar de vuelta para su cita de los jueves con 'El Hormiguero'.