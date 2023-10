La bonita sorpresa de Íñigo Onieva a Tamara Falcó: “Es mi mujer y se merece todo”

Tamara Falcó ha sido la última invitada de “El musical de tu vida”, el nuevo programa de Telecinco que revive la historia de algunos rostros conocidos -como Lolita o El Cordobés- a través de la música. La marquesa de Griñón se mostró muy emocionada al navegar por algunos episodios de su biografía, especialmente cuando recordó la muerte de su padre, Carlos Falcó, el marqués de Griñón.

“Le echo muchísimo de menos porque fue un gran padre y era todo un señor. Si me dieran a elegir yo siempre volvería a escoger a mi padre. Siento tanto su pérdida porque ha sido maravilloso y eso es un regalo. Fue una bendición y estoy muy agradecida”, comentó una emocionada Tamara Falcó.

Otro de los momentos más especiales de la noche llegó con la intervención de Íñigo Onieva. El empresario, más reacio a los medios de comunicación que su esposa, aceptó grabar un vídeo para expresar sus sentimientos por la marquesa de Griñón y recordarle lo mucho que la quiere. “Tamara se merece un musical porque es mi mujer y se merece todo. También es un bonito homenaje a Tamara, que su vida lleva en el centro del huracán desde su nacimiento; una vida llena de retos, de aventuras, que seguro son fuente de inspiración para muchas personas”, señaló Onieva.

Una bonita sorpresa que sacó una enorme sonrisa a Tamara Falcó, quien también recordó sus comienzos difíciles con el que ahora parece el hombre de su vida. La socialité confesó que lo suyo “no fue un flechazo, empezamos poco a poco, y fuimos creando en pareja algo muy particular y compuesto de los pequeños momentos juntos”.

Además, Tamara Falcó confirmó que su viaje como pareja “no ha sido un camino de rosas”, sino que han pasado por “altos y bajos”, haciendo especial hincapié en la sonada infidelidad del empresario.

La marquesa de Griñón no parecía cómoda hablando del tema, pero sí comentó que tanto ella como él lo pasaron francamente mal durante ese bache que sufrió la pareja: “En ese momento no estábamos juntos y no sé exactamente cómo estaba, pero me ha contado lo duros que fueron esos momentos”.

Por fortuna para los dos, el amor se abrió paso entre la adversidad y, pocos meses después de darse el “sí, quiero”, el matrimonio ya tiene la vista puesta en su siguiente paso: formar una familia con un bebé.