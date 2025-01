No hay falda que más adoren las mujeres +50 que la favorita de efecto tipazo de Mar Flores

No existe falda más bonita que la que ya tiene Mar Flores en su armario. De la misma manera que Virgina Troconis, el mood de la celebridad todavía está en las fiestas pasadas en las que pudimos ver un sinfín de sus propuestas de lo más glamurosas. Pues bien, esta noche de viernes no ha sido para menos, puesto que nos ha desvelado cuál va a ser la prenda más llevada por las mujeres 50+ para cualquier ocasión festiva o formal. Y nosotras, como editoras de moda vamos a compartirla con nuestras lectoras.

Casi no ha dado tiempo de comenzar con este 2025 con la llegada de las tendencias de esta temporada que pretenden inundar todo nuestro ropero. Es más, muchas de ellas ya las hemos visto en los estilismos de las celebridades, así como de influencers, como los escotes asimétricos (de la mano de Victoria Federica), las botas UGG que todas tenemos para sobrevivir al frío o las faldas metalizadas, como la de Mar Flores. Porque sí, las faldas metalizadas se seguirán llevando este año con mucho estilo. Ya sean de todos los cortes, patrones, con más o menos detalles o de distintos colores. En el caso de la celebridad, ha destacado su elección con mucha personalidad y originalidad. Se trata de un diseño ajustado en champagne metalizado que llama la atención por dos detalles en particular. Por un lado, tenemos los frunces decorados con volantes en la zona frontal, el toque esencial con el que convertirse en la más moderna y fashionista de cualquier evento. Por otro lado, también debemos hacer mención a la cintura, puesto que se ajusta perfectamente al cuerpo en forma de V de manera muy sutil y ligera. No obstante, es una técnica de confección que ayuda a estilizar la figura de Mar Flores, así como a favorecer.

Mar Flores con falda metalizada. @marflores_mar

Esta falda metalizada se puede combinar de diversas maneras, pero Mar Flores ha preferido apostar por lo seguro a partir tanto de prendas como de accesorios básicos que no llaman tanto la atención. Hablamos de una camiseta lisa y ajustada en negro de cuello caja y manga larga, así como de joyería acabada en dorado, enfatizando el brazalete de estilo maximalista.

La propia Mar Flores lo confirma: "Pues...Del Golden look. Ha ganado la falda", ha comunicado en su última historia de Instagram. Y nosotras también lo creemos, porque tenemos muchas pruebas y cero dudas de que se trata de una elección de 10.