El look de abuela glamurosa de Mar Flores para conocer a su nieto, el primer hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

La ex modelo siempre es chic y glamuroso, hasta para conocer a su nieto en el hospital.Mar Flores ha acudido a visitar a su primer nieto. Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ya son papás y la recién estrenada abuela no ha querido perderse el momento. A la salida del centro hospitalario, además de contar cómo se encuentran la mamá y el bebé, ha confirmado el nombre del pequeño. Y nos ha dejado claro como vestir este puente de diciembre si te has quedado en Madrid, con el máximo estilo pero sin pasar frío.

Mar Flores ha llegado al centro médico donde Alejandra Rubio ingresaba ayer, jueves 5 de diciembre para dar a luz a su bebé con un look de lo más ideal con vestido de punto, maxi chaleco con bufanda de flecos con cinturón, y unas botas cowboy en tonos marrones. Además, Mar ha lucido su melena perfectamente peinado y maxi gafas de sol en tendencia. Mar Flores no tenía constancia de que su nuera se encontraba en el hospital a punto de dar a luz. Podría tratarse de un despiste fruto de los nervios del feliz momento, pero teniendo en cuenta que la cita con la clínica estaba programada de antemano, poco o nada habría costado que Carlo Costanzia le informase. Es ahí cuando se plantea en el programa de TEN la posibilidad de que se estén protegiendo posibles exclusivas o que no quieran que trasciendan datos que después son de dominio público. Unas precauciones que no se adoptan con la otra abuela, Terelu Campos. Pero ahora sí que ha sido de las primeras en visitarlos.

Mar Flores. Gtres

Un look de lo más tendencia para la recién abuela, que deja claro como vestir a los 50 años.