Las mujeres +50 van a querer copiarle a Mar Flores los pantalones más anchos (y rebajados) de firma italiana

No hay nada más tendencia este invierno 2025 que unos pantalones de vestir muy anchos, y Mar Flores como gran experta en moda, lo tiene claro. Los pantalones anchos o wide leg aún tienen reinado para rato. Precisamente, los pantalones más cómodos del armario son también la apuesta predilecta de las estilistas y expertas en moda para este invierno. Desde que los pantalones anchos se instauraron como el relevo necesario de las siluetas ajustadas que habían dominado la década anterior, no los hemos querido sacar del armario. Y ahora es la ex modelo la que nos lo ha dejado claro con este lookazo de lo más más chi y elegante para estos primeros días del año tan fríos en Madrid.

Unos pantalones anchos de Max Mara que hemos encontrado rebajado en la web de la firma italiana, y que Mar Flores ha combinado con un maxi abrigo de pelo. Si en otras ocasiones hemos visto cómo los colores neutros se imponían en los abrigos de pelo, del marrón al blanco y, cómo no, el negro, esta temporada 2025 contamos con una novedad: los colores intensos y los estampados hacen su aparición. Es el caso de Chloé, The Attico, Coach, Ferragamo o incluso de la colección p/v 24 de Louis Vuitton. Y claro, si las grandes firmas dictan sentencia, los buques del low cost se dan por aludidos y ya encontramos en las estanterías de Zara, Mango o H&M más de un abrigo de pelo. Y Mar Flores lo ha lucido en gris para combinarlo con sus pantalones más anchos.

Pantalón de gabardina de lana de Max Mara (rebajado a 209 euros)

Pantalón ancho. Max Mara

La mejor prueba de que los pantalones anchos son los pantalones más importantes del invierno 2025 se ha encontrado, sin embargo, en el street style de Nueva York, Londres, Milán y París. En las cuatro principales capitales de la moda los pantalones holgados y cómodos han sido los más repetidos.