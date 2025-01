Victoria Federica triunfa en 'El Desafío' con este top de escote asimétrico que más favorece a las chicas pijas

Desde que se hizo noticia el hecho de que la hija de la Infanta Elena se iba a sumar al equipo de participantes del programa de Antena 3, todas las editoras de moda sabíamos que estábamos a punto de encontrar un sinfín de tendencias. Y no nos equivocábamos, porque Victoria Federica ha triunfado en el primer programa de 'El Desafío' con el top de escote asimétrico más favorecedor. A lo largo de la emisión hemos estado atentas al baile de Shakira de Lola Lolita o la victoria de Gozton, pero no hemos quitado el ojo a cada enfoque a la monarca. Porque además de protagonizar un momento fashion, también se ha sometido a una de las pruebas más difíciles, como es la apnea.

La quinta edición de 'El Desafío' ha arrancado por todo lo alto, de la mano de Juan de Val, Pilar Rubio y Santiago Segura como jurado, así como de Roberto Real como presentador. Este año, el cásting ha impresionado más que nunca con el arriesgo de personalidades del calibre de Lola Lolita, Genoveva Casanova, Susi Caramelo, Roberto Brasero, el Cordobés, Feliciano López o Victoria Federica por su debut en un programa de televisión como concursante. Esta noche de viernes cada uno de ellos se ha enfrentado a distintos retos donde la concentración, el arriesgo y el valor han predominado.

Victoria Federica en 'El Desafío'. @vicmabor

El look de Victoria Federica en el primer programa de 'El Desafío'

Victoria Federica se ha enfrentado en su primer programa de 'El Desafío' a la apnea, una de las más complicadas de superar. La monarca ha dado todo de sí misma para superar este reto, pero finalmente no ha alcanzado la marca prevista. No obstante, sí que ha conseguido que todos estemos pendientes de su estilismo favorecedor y digno de comentar. Minutos previos a ser el centro de atención de todos, ha triunfado con un top de escote asimétrico en negro de manga larga que ha combinado con pantalones de vestir de pernera ancha. Los accesorios también han protagonizado un papel fundamental en su look, como es el clásico y confiado collar de perlas. De la misma manera ha ocurrido con el hairstyle con una trenza de altura alta, una de las tendencias en peinados que más llevaremos este 2025.

Está claro que Victoria Federica no se olvida del buen estilo tanto dentro como fuera de la televisión. A partir de ahora, cada viernes a las 22 horas tenemos una cita con Antena 3 con el objetivo de cara todas las tendencias que las celebridades muestran durante sus retos.