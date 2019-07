Home is where the beach is

¡Mejor que mole!

No desatiendas la elección de un traje de baño – no es un mal menor- y busca uno que sea fiel a tu estilo. Una regla de oro: escoge un modelo que no te vaya ni ajustado ni ancho, y que puedas utilizar de bañador a bermuda fuera del agua.

Traje de baño EMIDIO TUCCI