Incluso Blair Waldorf querría llevar el look más preppy de Pilar de Arce con abrigo rosa y Mary Janes negras

Sin lugar a dudas, el abrigo se posiciona como la prenda estrella durante los meses de invierno. Y es que, seamos muy frioleras o no, este es un imprescindible para abrigarnos de las bajas temperaturas. Por ello, cada temporada surgen nuevas tendencias en cuanto a esta prenda se refiere, ya sea de distintos diseños, cortes, estampados e incluso tonalidades. Si bien es cierto que un abrigo de paño negro es el más usado por todas las amantes de la moda, pues se ajusta a la perfección a cada situación, nunca está de más tener en nuestro armario uno un poco más llamativo, especial y diferente. En este sentido, Pilar de Arce, influencer 50+ muy reconocida dentro del mundo de la moda, nos está enseñando todos sus abrigos este invierno 2024. Hace unos días nos enseñaba su propuesta de abrigo rojo de estilo batín que Pilar de Arce lucía con un 'total look' negro compuesto por pantalón de campana, maxi botas y jersey de lana, o este otro abrigo burdeos de Pilar de Arce para acompañar con prendas marrones, en el día de hoy, un domingo muy soleado, la influencer nos sorprende con un abrigo rosa fucsia que no ha dejado indiferente a nadie. En los pies, unas Mary Jane negras, el calzado predilecto de este invierno.

Pilar de Arce se posiciona como una de las influencers 50+ más icónicas de nuestro país y, por tanto, más seguida. Es toda una referente a la hora de vestir de muchas mujeres que, como ella, tienen un estilo muy elegante, sofisticado y clásico. Además ella se suma a todas las tendencias que van acorde a su personalidad, con lo que la convierte en una mujer con un estilo inconfundible. Esta vez ha querido rememorar la tendencia más viral del 2023 gracias a la película Barbie, la tendencia 'barbiecore' que no dejamos de usar todas las amantes de la moda. Para ello, lleva un abrigo rosa fucsia muy favorecedor y original que se ha convertido en el protagonista del look, pues ha optado por un 'total look' en gris marengo muy sencillo y perfecto para ir a la oficina: unos pantalones de pinza, un jersey de lana, camisa vaquera grisácea y, como toque final, calcetines y Mary Jane negras. Sin más que añadir, nos rendimos ante el estilo tan elegante y sofisticado de Pilar de Arce.

Abrigo de lana rosa, de Hongo Collection (149,40 euros)

Este abrigo de lana rosa se va a convertir en la prenda más querida por las amantes de la moda este invierno 2024.